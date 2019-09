Slovenija gladko izgubila

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila zadnjo tekmo predtekmovalne skupine C evropskega prvenstva. V Ljubljani jo je s 3:0 (21, 21, 21) premagala Rusija, ki je tako zasedla prvo mesto v skupini.

Slovenci morajo zdaj čakati na zadnjo tekmo skupine med Turčijo in Finsko, po kateri bo znano, ali bodo zasedli drugo ali tretje mesto v skupini. Ne glede na rezultat te tekme je jasno, da se bosta Rusija in Slovenija v primeru uspeha spet med seboj pomerili v četrtfinalu.

Varovanci Alberta Giulianija proti Rusom niso imeli nikakršnih možnosti. V prvem nizu so se sicer dobro držali, a ko je bilo potrebno, so Rusi pokazali premoč. Blesteli so predvsem pri servisih, ki so jim omogočili dober blok, Slovenci pravih orožij proti temu niso imeli.