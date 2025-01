»Slovenka rokometna šola je kakovostna«

Slovenija bo danes ob 18. uri proti Kubi začela svoje svetovno prvenstvo v rokometu. Slovensko izbrano vrsto, ki jo vse od februarja 2022 vodi nekdanji odličen igralec in rekorder po številu nastopov s slovensko reprezentanco (225 odigranih tekem) Uroš Zorman, je žreb vključil v skupino G (vse tekme bo Slovenija igrala v Areni Zagreb v hrvaški prestolnici).

V tej skupini bodo ob Sloveniji nastopile še Kuba, Zelenortski otoki in Islandija. Po današnji tekmi proti karibski reprezentanci bo Slovenija nato igrala v soboto, 18. januarja (ob 18. uri) proti Zelenortskim otokom in nazadnje v ponedeljek, 20. januarja (ob 20.30) proti Islandiji. Najbrž bo ravno ta tekma odločala o prvem mestu v skupini. Slovenija je bila med najbolj pozitivnimi presenečenji lanskih olimpijskih iger v Parizu, ko je OI zaključila na odličnem četrtem mestu, a z grenkim porazom z enim samim golom razlike najprej v polfinalu proti Danski in nato v tekmi za tretje mesto proti Španiji. Na svetovnih prvenstvih ima Slovenija kar dobro tradicijo, saj je od osamosvojitve dalje na njih nastopila 11-krat (vključno s tem SP-jem), najboljši dosežek pa je bron iz leta 2017.

Selektor Uroš Zorman, s kakšnimi občutki začenjate »mundial«?

Občutki so dobri. Priprave so potekale brez zastojev in na razpolago imam vse igralce. To, da so vsi zdravi, je zelo pomembno. Seveda upamo, da bo tako tudi med samim prvenstvom, Načeloma smo torej maksimalno pripravljeni na svetovno prvenstvo.

Če se ne motimo, igrata le dva od reprezentantov v slovenskem prvenstvu. Najbrž je zaradi takega stanja delo selektorja še težje?

Rekel bi, da to nima nekega vpliva na samo ekipo in pri izbiri igralcev. Bi rekel, da je tako stanje le dokaz, da imamo v Sloveniji veliko dovolj kakovostnih igralcev, da lahko igrajo v najboljših evropskih klubih.

