SloVolley do točke, visok poraz Jadrana

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

SloVolley ZKB - 4 Torri Ferrara Volley 2:3 (28:30, 25:23, 25:19, 18:25, 11:15)

SloVolley ZKB: Bensa 3, Terpin 3, Giusto 21, Komjanc 13, Jerič 7, Sutter 17, Pauli 10, Micali 2, Margarito (L1), Dessanti (L2). Trener: Ambrož Peterlin.

Navijači SloVolleya ZKB so tudi tokrat lahko uživali v dolgi in napeti tekmi, v kateri je SloVolley favoriziranim nasprotnikom iz Ferrare moral priznati premoč po petih nizih. SloVolley je tokrat igral v okrnjeni postavi, saj sta bila odstona poškdovani Gabriele Sicco in Andrea Castellani, ki je med vikendom zbolel. Na drugi strani mreže pa so nasprotniki prvič v letošnji sezoni nastopili s standardnim podajalcem.

Prvi trije seti so bili zelo izenačeni. V četrtem so pobudo prevzeli gostje, ki so vodili že z rezultatom 10:17, SloVolley se je približal, a ni zmogel osvojiti seta. Peti set je bil izenačen do izida 7:7, nakar so ponovno prevladali gostje in v Ferraro odnesli zmago.

"Pred tekmo bi podpisali, da bi osvojili točko. Svojim igralcem nimam kaj očitati," je po tekmi dejal trener Peterlin, ki je tudi zadovoljen, da so na tretji zaporedni tekmi osvojili točke.

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Ferrara – Jadran 106:71 (22:22, 52:41, 76:62)

Jadran: Batich 16 (3:3, 5:5, 1:4), Gulič 2 (-, 1:2, 0:3), Ban 10 (3:5, 2:7, 1:5), Demarchi 0 (-, 0:1, 0:4), De Petris 20 (-, 10:14, -), Ignjatović nv, Jakin 2 (-, 1:3, 0:2), Gobbato 4 (1:2, 0:5, 1:2), Malalan 2 (-, 1:1, -), Besedič 15 (6:7, 3:3, 1:3), Persi 0.. Trener: Bazzarini. PON: Besedič in Gobbato.

Jadranovci so tudi v 8. krogu meddeželne B-lige ostali praznih rok. Tokrat so v gosteh visoko izgubili proti Ferrari. Po prvi četrtini, ki se je končala neodločeno z 22:22, je kazalo, da bodo varovanci trenerja Bazzarinija le uspeli poskrbeti za presenečenje. Že v drugi četrtini pa so popustili predvsem v obrambi, saj so gostitelji dosegli kar 52 točk. Tudi v nadaljevanju so igrali plaho in razlika se je večala v korist domačega moštva. V tretji četrtini se je razigral Carlo De Petris, ki je dal kar 18 točk (od skupnih 20), tako da se zaostanek ni večal v korist gostiteljev. V zadnji četrtini so se jadranovci približali Ferrari na 9 točk. Nakar so docela popustili tako v obrambi kot v napadu. Košarkarji Ferrare so to izkoristili in zmagali s 35 točkami razlike. Jadran bo v prihodnjem krogu spet igral v gosteh, tokrat proti San Bonifaciu.