Športel s člani goriške družine Corsi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil člane goriške skupine Corsi: nekdanjega košarkarja Marka, njegovo hčer kotalkarico Majo in njegovega sina Mateja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo košarkarjev Bora Radenska v deželni diviziji 1 in tekmo odbojkaric Kontovela Zaleta v D-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa nogometni pokal ZSŠDI za starostno skupino U9 in srečanje s svetovno znanim poljskim alpinistom Krzysztof Wielickem, ki je v petek gostoval v Narodnem domu v Trstu. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Borov košarkar Tomaž Strle.

