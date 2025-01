»Spremembe v vaterpolu niso dobrodošle«

Športni vodja Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti je velik poznavalec vaterpolo sveta, ne samo na lokalni ravni. Na tekočem je o vsem, kar se dogaja tudi na nivoju reprezentanc. Prav zato smo se nanj obrnili, da bi podal obračun dosedanjega poteka sezone vaterpolistov in vaterpolistk Pallanuoto Trieste, ter pojasnil, kaj dve elitni tržaški ekipi čaka v prihodnjih mesecih. Zlasti ženska ekipa ima pred sabo kar nekaj izzivov, začenši s polfinalom evropskega pokala Euro Cup. Vendar je svet vaterpola pretresla novica, da bo v kratkem prišlo do spremembe velikosti igrišča: po novem bodo vaterpolo igrali v 25 metrov dolgem bazenu, ne pa na 30 metrskem igrišču kot doslej. To zanj ni pozitivno tako kot niti drugačna dolžina napada.

Kako ocenjujete dosedanji potek sezone?

Začnimo kar pri moških. Prvenstvo je letos zelo izenačeno. Morda lahko izvzamemo dvojico Recco in Savona, ki imata nekaj več, tako da se bosta ti dve ekipi borili za naslov, vse ostale ekipe, vključno z Brescio, pa so si med sabo kar enakovredne, tako da so vse tekme zelo izenačene. Sezono doslej ocenjujem pozitivno, saj smo zamenjali trenerja in kar šest igralcev. Potrebovali smo obdobje uigravanja, tako da sem zadovoljen z rezultati in opravljenim delom. V zadnjih dveh tekmah je bilo videti dodaten napredek v uigranosti. Primarni cilj je ohraniti vsaj mesto med prvimi osmimi ekipami, po možnosti izboljšati sedanje šesto mesto, da si zagotovimo nastop v končnici najboljših osem italijanskega pokala.

Na ženski ravni je ekipa več kot zadovoljila in zaseda začasno četrto mesto v prvenstvu. Upam, da bomo v vseh treh tekmovanjih v boju vse do konca turnirja, letošnji cilj pa je osvojiti vsaj eno od treh lovorik. V prvenstvu je vsekakor minimalni cilj zaključiti redni del sezone med prvimi štirimi in si tako zagotoviti nastop v končnici za naslov.