Srbi v zadnji minuti šokirali Slovence

V drugi tekmi skupinskega dela nogometnega evropskega prvenstva sta se Slovenija in Srbija razšli z izenačenim izidom 1:1. Ko je že kazalo, da bodo slovenski nogometaši dosegli sploh prvo zmago na evropskih prvenstvih, so Srbi poskrbeli za hladno prho z zadetkom Luke Jovića v 96. minuti. Pred tem so Slovenci vodili z 1:0 po zaslugi zadetka bočnega branilca Celja Žana Elšnika v 69. minuti in večino tekme imeli vajeti igre v svojih rokah. Po zadnjem sodnikovem žvižgu je bilo seveda v slovenskem taboru veliko razočaranja.