Tadej Pogačar tretji na klasiki, zmagal Wout Van Aert

Belgijec Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je zmagovalec enodnevne kolesarske klasike E3 Saxo Bank. Na ozkih in tlakovanih odsekih po belgijskih cestah v okolici Harelbekeja (204,1) je drugo mesto zasedel Nizozemec Mathieu van der Poel, tretji pa je bil najboljši Slovenec Tadej Pogačar. Drugi Slovenec Matej Mohorič je zasedel sedmo mesto.

To je bila najboljša uvrstitev Pogačarja (UAE Team Emirates) na belgijskih klasikah, potem ko je bil lani četrti na spomeniku po Flandriji. Ta tudi letos ostaja glavni cilj 24-letnika s Klanca pri Komendi v prvem delu sezone, na sporedu pa bo prihodnjo nedeljo, 2. aprila.

Po kaotičnih 25 km od prečkanja Taaienberga je bila 50 km pred ciljem v ospredju le še šesterica, ki si je pred glavnino nabrala veliko prednost. Predvsem pa so bili v njej tako močni kolesarji, da preostanek glavnine ni več premostil razlike.

Pogačar je na preostalih kratkih in tlakovanih vzponih nato še dodatno razredčil skupino z Mohoričem ter se z van der Poelom (Alpecin-Deceuninck) in Van Aertom pomeril za zmago.

Slovenski as je sicer v zadnjih treh kilometrih dvakrat z napadom skušal presenetiti oba tekmeca, a se jima ni odlepil, tako da je klasiko odločil sprint. V njem je Pogačar prvi pritisnil na pedale, a proti Van Aertu in van der Poelu ni imel možnosti. Mohorič (Bahrain-Victorious) je ciljno črto prečkal kot sedmi 56 sekund za zmagovalcem.

Za Van Aerta je bila to jubilejna 40. zmaga v karieri in prva po avgustu lani na klasiki po Bretanji. Osemindvajsetletni Belgijec je na E3 slavil že lani in postal prvi po Švicarju Fabianu Cancellari, ki mu je uspelo ubraniti zmago (2010, 2011).