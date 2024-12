Tek z burjo vabi 5. januarja

Po dveh deževnih in vlažnih izvedbah si organizatorji želijo, da bi tokrat vendarle zapihala burja in bi tako bil naslov že tradicionalnega Teka z burjo spet pravi. Včeraj so v tržaški mestni hiši predstavili jubilejno 10. izvedbo Teka z burjo, ki jo organizira društvo Sentiero Uno (S1).

Letošnji rekreativni in tekmovalni tek bo potekal 5. januarja (tekmovalci na najdaljših progah bodo na pot odšli že ponoči) in se bo dotaknil celotne tržaške pokrajine. Organizatorji so tako kot običajno poskrbeli za najrazličnejše trase, ki so tako primerne za vsakogar. Od najkrajše, 5-kilometrske Borin do 101 kilometer dolge S1 Anniversay Ultra. Vse se bodo končale v Bora Villagu, ki ga bodo tudi letos uredili v naselju Portopiccolo v Sesljanu.

Kot je na včerajšnji predstavitvi poudaril predsednik S1 Tommaso de Mottoni, želijo imeti manjši negativen vpliv za mesto in okolje. Tako so letos devet tras zarisali na način, da za tekmovanje ne bo potrebno zapreti Obalne ceste, kar je večkrat predstavljajo težave v prometu. »Postojanke za okrepčilo med potjo bodo urejene tudi v osmicah, saj se trudimo, da bi udeleženci dobili lokalne proizvode,« je izpostavil de Mottoni. V sodelovanju z zvezo Fidal bo na 15-kilometrski trasi potekala tudi uradna tekma. Tekmovalci se bodo na progo podali pred rekreativci, da se bo lahko uradna preizkušnja odvijala nemoteno.

Letos so si zamislili tudi trasi Borderless in Transkarst, ki potekata ob italijansko-slovenski meji. Cilj bo kot omenjeno v Portopiccolu, program pa se bo nato nadaljeval v zaprtih prostorih v tem naselju, kjer bodo ob jubilejni izvedbi teka organizirali kulinarični festival s kraškimi dobrotami.

Vse potrebne in pomembne informacije so na voljo na spletni strani www.s1trail.com, kjer se je možno tudi že nekaj časa vpisati. Nekatere razdalje so že skoraj povsem razprodane.