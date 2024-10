Terpin in Feri protagonista v Prati (video)

Tekma je bila zelo razburljiva, na koncu je Ravenna zmagala z rezultatom 3:2 v nizih. Terpin je eden izmed nosilnih igralcev Prate in je solidno odigral celo tekmo; na koncu je skupno dosegel 13 točk. Feri je začel na klopi in je vstopil na igrišče prav v vseh nizih namesto 21-letnega švedskega krilnega tolkača Humpusa Ekstranda. Feri je bil posebno uspešen v drugi polovici tie-breaka, saj je v končnici dosegel pomemben blok in zatem je poskrbel še za zadnji napad, s katerim je zagotovil zmago svoji Ravenni.

Ob koncu skoraj triurne tekme sta se Feri in Terpin še vsaj pol ure posvetila številnim prijateljem, sorodnikom, nekdanjim soigralcem in navijačem, ki so ju prišli spodbujat iz Gorice in tudi iz Trsta (bilo jih je preko petdeset).

Prata – Ravenna 2:3 (20:25, 26:24, 25:23, 15:25, 16:18)

Tinet Prata: Alberini 3, Gamba 28, Scopelliti 4, Katalan 4, Ernastowicz 15, Terpin 13, Benedicenti (lib.), Agrusti 1, Truocchio 1. Nv.: Sist, Aiello (L), Meneghel, Guerriero, Bomben. Trener: Di Pietro.

Consar Ravenna: Russo 3, Guzzo 27, Canella 11, Copelli 9, Ekstrand 9, Tallone 15, Goi (L), Selleri, Feri 3. Nv.: Zlatanov, Bertoncello, Grottoli. Trener: Valentini.