Tim Mastnak zmagal na Kitajskem

Slovenski deskar na snegu Tim Mastnak je zmagal v paralelnem veleslalomu na tekmi svetovnega pokala v Yanqingu na Kitajskem. V finalu je bil Celjan boljši od Italijana Maurizia Bormolinija, ki je padel, in je dosegel svojo četrto zmago v pokalu. Gloria Kotnik je izgubila dvoboj v malem finalu in končala na četrtem mestu.

»Zelo rad imam Kitajsko, tu sem zadnjič zmagal v pokalu leta 2019. Boljšega nastopa si ne bi mogel želeti,« je takoj po tekmi povedal 33-letni Mastnak. Pred tem je bil v pokalu najboljši 10. marca 2018 v švicarskem Scuolu, 13. decembra 2018 v italijanski Carezzi in 23. februarja 2019 v kitajskem Secret Gardnu.

»Nova tekma na Kitajskem in nove stopničke. Resnično dobro tekmujem tukaj in po petih letih sem ponovno na vrhu svetovnega pokala. To je dolga doba, a nikoli nisem nehal verjeti, da ne bom več zmagal. Bilo je kar nekaj porazov, a danes sem zelo vesel, da sem ponovno na vrhu. Ni bilo lahko, saj so bile težke razmere, veter in hud mraz. A za mene je bilo resnično lepo,« je dodal Mastnak.