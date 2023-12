trenirajzburjo: Kolčni sklep (video)

Kolčni sklep je kroglast sklep, kar pomeni da omogoči gibljivost v vseh ravneh gibanja. Je tudi drugi največji sklep v telesu, prvi je kolenski sklep. Ta sklep je sestavljen za prenašanje velikih obremenitev kot so tek, skoki in podobno ter zagotavlja gibljivost spodnjih okončin. Preko tega sklepa poteka veliko mišic in ligamentov, ki zagotavljajo premikanje in stabilnost sklepa. Kolčni sklep lahko izvaja sledeča gibanja: upogib, izteg, notranjo in zunanjo rotacijo, odmik, primik in kroženje. V primeru da naša gibljivost ali aktivacija nista primerna, bo naše ravnovesje porušeno. Ker je kolčni sklep vedno obremenjen, lahko pride do bolečin, najpogostejši vzroki so artroza, piriformis sindrom, burzitis, tendonitis, utesnitveni sindrom kolka. Pomembno je, da so naše mišice, ki obdajajo kolk, primerno gibljive in se znajo aktivirati v pravem trenutku. Preventivno s primerno vadbo lahko povečamo gibljivost in moč tkiva, ki obdaja sklep. Na fotografiji statična vaja (žabica) za razvoj gibljivosti kolčnega sklepa v odmiku-abdukciji. Pazimo da je hrbtenica v nevtralni poziciji, stopala pod kolenom in prsti gledajo proti ven. Statične vaje za razvoj gibljivost držimo vsaj 2 minuti, kot smo o tem že pisali v prvem članku (pravilo dveh minut). Dihanje mora biti globoko in sproščeno, vdihnemo z nosom in izdihnemo z usti.