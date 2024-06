Tretja zmaga v sezoni za Daniela Skerla

Openski sprinter Daniel Skerl je vpisal tretjo zmago v letošnji sezoni. Kolesar moštva CTF Victorious je bil najboljši v drugi etapi dirke Ronde de l’Oise v Franciji. V ciljnem sprintu je bil obetavni 21-letnik boljši od Francoza Pierra Barbiera (Philippe Wagner/Bazin) in Čeha Šimona Vanička (ATT Investments). Ekipni uspeh furlanske zasedbe CTF Victorious, razvojnega moštva World Tour ekipe Bahrain Victorious, je s sedmim mestom dopolnil Italijan Marco Andreaus. Kolesarji so morali v današnji drugi preizkušnji med krajema Liancourt in Ribécourt-Dreslincourt severno od Pariza prekolesariti 190,5 km in premagati dobrih 1700 m višinske razlike. Do konca dirke sta na sporedu še dve etapi. Skerl v skupnem seštevku zaseda drugo mesto s sekundo zaostanka za Novozelandcem Lewisom Bowerjem (Equipe continentale Groupama-FDJ), ki je bil najboljši v včerajšnji prvi etapi.

Skerl, ki se je v minuli tednih mudil na višinskih pripravah v Planici, je letos zmagal že konec februarja na dirki GP Misano in sredi marca na prestižni klasiki Popolarissima v Trevisu.