Trst gosti 18. Igre prijateljstva

Trst bo od petka do nedelje gostil 18. Igre prijateljstva, športno prireditev, ki več kot desetletje združuje mlade športnike regije Alpe Jadran. V Trstu in okoliških športnih centrih bo nastopilo preko 400 mladih športnikov do 17. leta starosti iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Furlanije Julijske krajine.

Nositelj in glavni organizator letošnje izvedbe je Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), ki bo v sodelovanju in finančno podporo institucionalnih partnerjev (v prvi vrsti z Deželo FJK) in s pomočjo športnih društev, ki delujejo na našem ozemlju, priredilo športna tekmovanja v devetih športnih panogah na sedmih prizoriščih.

Barve naše dežele bodo branili mladi športniki slovenskih športnih društev v Italiji , ekipa košarkaric Interclub Muggia, priložnostno pa bodo drese FJK nosili tudi sežanski rokometaši kluba Mitol Sežana in hrpeljske rokometašice JK Jadra Hrpelje-Kozina, saj bo na vrsti med drugim tudi rokometni turnir.

V ospredju bodo seveda športna tekmovanja med soboto in nedeljo v devetih panogah, v malem nogometu, rokometu (m/ž), odbojki (m/ž), košarki (m/ž), namiznem tenisu (mešano) in šahu (mešano). Ob delegaciji FJK bodo tekmovale še ekipe iz Primorsko-goranske županije (Rijeka in okolica), ekipe iz Novega mesta in bosanski športniki Unsko sanarskega kantona (Bihač in okolica), ki bodo v Trst prispele že jutri.

Prizorišč bo kar sedem, pet v Trstu in okolici, dve pa v Sloveniji, s čimer bo dogodek dobil tudi čezmejno noto. Tekmovali bodo na Stadionu 1. maj (moška košarka, šah), Žavljah (ženska košarka), Sežani (moški rokomet), Hrpeljah (ženski rokomet), Dolini v Športnem centru S. Klabjan (mali nogomet, ženska odbojka), Repnu (moška odbojka) in Zgoniku (namizni tenis).