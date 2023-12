»Trst mi je veliko dal, je moj drugi dom«

Triestina bo danes ob 20.45 na stadionu Nereo Rocco v Trstu igrala zelo pomemben dvoboj na samem vrhu B skupine C-lige. V občutenem derbiju - glede na število v predprodaji prodanih vstopnic si bo tekmo ogledalo krepko nad 10.000 gledalcev - se bo pomerila s Padovo. Gre za tekmo med 3. in 2. uvrščeno ekipo, saj imata Triestina in Padova pet oziroma štiri točke manj od vodilne Mantove.

Eden od pomembnih akterjev drevišnjega srečanja bo Koprčan Kristjan Matoševič. 196 centimetrov visok vratar je bila najprej ena od januarskih okrepitev Triestine, ki so tržaškemu klubu omogočile, da se je (sicer po res dramatični seriji dogodkov) rešil pred izpadom v D-ligo, nato pa se je v Trst vrnil med poletnim prestopnim rokom, saj je očitno s svojimi nastopi v lanski sezoni prepričal tudi novo vodstvo kluba, ki ga je znova povabilo (in prepričalo, da se vrne) v Trst.

26-letnik je dres Triestine že oblekel najprej v mladinskih ekipah, nato pred štirimi leti, a takrat je glavnino časa preživel na klopi za rezerve. Lani in nato letos je obratno redni član standardne enajsterice. Svojo nalogo je že lani dobro opravil. Morda je v polovici sezone naredil dve hujši napaki, a večkrat rešil svoje soigralce pred porazom. V letošnji sezoni Matoševič nadaljuje s solidnimi nastopi.

Letos je situacija povsem različna, borite se za najvišja mesta. Obračun je verjetno več kot pozitiven?

Mislim, da si zaslužimo odliko, saj gre za ekipo, ki je dejansko nova. Vsaj dvajset je novih elementov, zgraditi neko ekipo iz nule, z novim vodstvom, novim trenerjem, novimi igralci, nikakor ni lahko. Nam je to uspelo in smo na odličnem tretjem mestu.

Gotovo je pomemben faktor vaših uspehov trener Attilio Tesser?

O Tesserju niti ni vredno zgubljati veliko besed. Rezultati že marsikaj povedo o njem. Petkrat napredovati iz C-lige, ne more biti slučaj. Dejstvo je, da mu ekipa v celoti sledi, verjame v njega in v njegove ideje, res smo srečni, da nas on trenira.

V Trstu ste že četrtič. Kaj vas tako veže na to mesto?

Še naprej stanujem v domačem Kopru, ker sem z avtom le 15 minut vožnje oddaljen od stadiona Rocco, a v Trstu sem stalno, ne le za treninge in tekme, tu imam veliko prijateljev, s katerimi se družim. Zame je Trst enostavno drugi dom. Tu sem nogometno odraščal, sem sem se prvič vrnil leta 2020, nato lani in znova letos. Trst mi je s poklicnega vidika ogromno dal.