»Tudi ko si dober, moraš imeti svojega vodjo«

Pogovor o ženski odbojki se je z odbojkarskim zanesenjakom Zoranom Jerončičem začel ... pri moških. Točneje pri Srbih, ki so se v noči na sredo vrnili v domovino. »Pravkar mi je beograjski novinar Siniša Stojmenovič pripovedoval, kako je kljub zamudi pričakal na letališču Marka Podraščanina, dolgoletnega stebra ekipe. Podraščanin se po dveh desetletjih namreč poslavlja od reprezentance, njegov zadnji reprezentančni dres pa je dobil ravno Siniša,« je začel pogovor z anekdoto.

Za koga ste navijali v ženskem četrtfinalu med Srbijo in Italijo?

Bil sem kar v težavah. Ko ne igrajo Slovani, navijam vedno za Italijo, včeraj pa sem bil razcepljen.

Koliko Velasca je za uspehom Italijank, ki so se prvič v zgodovini prebile v polfinale?

Ogromno, vse, veliko. On je postavil na mesto »razbito vojsko« po obdobju Mazzantija. Pohvalil bi tudi predsednika zveze Manfredija, ki res vleče dobre poteze. Spomnimo se, da je Velasco tudi zaključil filozofsko fakulteto. On je skratka filozof, kar se pri vodenju tudi opazi. On je bil tudi edini, ki je lahko Italijanke rešil iz zagate. Spoštujejo ga, igralke nanj zagotovo ne znorijo, kot bi morda name. Zelo umirjen je tudi, kar lahko opazimo med minutami odmora. Nikoli ne kriči.

Pri vodenju pa se je znal tudi postaviti na svojo stran. Novinarje, ki so mu postavljali vprašanja o tem, če bo igrala Egonu ali Antropova, je hitro utišal. In še to. Hotel je »klapo«, zato je določil, da morajo med prvimi pripravami vse igralke ciklično spremeniti sostanovalko.

To pa ni le njegov uspeh?

Seveda so igralke zelo dobre, to ni dvoma. A tudi ko si dober, moraš imeti nekoga, ki te postavi skupaj. Velasco je obenem znal rešiti dilemo, kako izkoristiti hkrati Egonu in Antropovo. In rezultat je tu. Po mojem bodo prišle tudi do kolajne.

Za finale se bodo »azzurre« spet pomerile s Turčijo, ki so jo že premagale v skupinskem delu. Zna to psihološko pogojevati pristop Italijank?

Mislim, da ne. Tega Velasco tudi ne bo dovolil. Meddrugim italijanski selektor tudi ni dovolil, da bi igralke bivale v olimpijski vasi. Zelo dobro ve, kakšno je tam vzdušje.

Tekma bo vsekakor zanimiva, oba trenerja sta dobra. Turčija s Santarellijem na klopi je že z uvrstitvijo v polfniale dosegla največji uspeh doslej. Rekel bi, da so morda celo Italijanke v prednosti . Turške odbojkarice najbrž skrbi, ker so proti Italiji že klonile. Veliko bo odločalo to, kako bo igrala Vergas, saj gre mimo nje čisto vse. Na drugi strani pa bosta Egonu in Antropova. V polfinalu ni posebnih skrivalnic.