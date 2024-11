Tyson ob vrnitvi v ring moral priznati premoč vplivnežu

Nekdanji ameriški boksar Mike Tyson se je pri 58 letih vrnil v boksarski ring. Nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji je v borbi, ki je bila revijalnega značaja in so jo prenašali na Netflixu, moral priznati premoč kar 31 let mlajšemu vplivnežu z Youtuba Jaku Paulu. Paul je slavil s soglasno sodniško odločitvijo.

Tyson je bil v osmih rundah dvoboja na stadionu ekipe Dallas Cowboys AT&T v Teksasu pred 70.000 pravega boksa željnimi obiskovalci na tribunah proti tri desetletja mlajšemu borcu le bleda slika nekdanjega prvaka.

Boksar, ki je slavil po tem, da je tekmece premagal že z uvodnimi udarci, je imel v sebi še nekaj moči, vendar pa so se poznala leta in nasprotnika ni dohajal v vzdržljivosti in okretnosti. YouTuber Paul, ki je postal boksar, je slavil z izidom 80-72, 79-73 in 79-73.

Iz runde v rundo je bil nekdanji prvak vse bolj izmučen. Dvoboj se je nadaljeval do osme runde, v kateri je moral Tyson priznati premoč vplivnežu. V Tysonovih udarcih je ostalo le malo od slavne moči in oba sta se objela, ko je zazvonil zvonec.