V morje bodo skakali s 27 metrov

Od petka do nedelje bodo pred Velikim trgom skakalci iz kar 27 metrov visoke ploščadi poletavali v morje in izvajali vratolomne salte, obrate in druge akrobacije. Vrača se Vertigo Cliff Diving, mednarodno tekmovanje v skokih v vodo iz velikih višin.

Z razliko od lanskega dogodka, ki je bil netekmovalne narave, bo letos na tržaškem nabrežju na sporedu mednarodno tekmovanje, skoke v vodo bo ocenjevalo pet mednarodnih sodnikov. Manjkala ne bodo niti velika športna imena. Kot so pojasnili na včerajšnji tiskovni konferenci na Občini Trst, se bo tekmovanja v moški in ženski konkurenci udeležilo 24 skakalcev in skakalk, ki tekmujejo v svetovnem prvenstvu Red Bull Cliff Diving. Med njimi bosta tržaško publiko zabavala tudi svetovna prvaka, Romunec Constantin Popovici in Avstralka Rhiannan Iffland.

V petek bo prizorišče blagoslovil monsinjor Ettore Malnati. Ob 17. uri pa bodo predstavili tekmovalce, ki bodo do 20. ure preizkušali skakalne ploščadi. Pravo tekmovanje pa se bo pričelo v soboto ob 16. uri. Poleti v vodo bodo trajali do 18.30. Tudi v nedeljo se bo tekmovanje pričelo ob 16. uri, zadnji bodo v morje skočili ob 18.30.