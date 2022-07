V odbojkarski A3-ligi mala četa »naših« odbojkarjev

Seznam igralcev, ki so dozoreli ali pa igrali pri slovenskih društvih, in bodo v prihodnji sezoni 2022/23 igrali v tretji italijanski ligi, se je še podaljšal. V A3-ligi bodo v prihodnji sezoni igrali še Štmavrc Sandi Persoglia (1995), Križan Luis Vattovaz (2000) in Padričar Stefano Giusto (2003).

Najbolj izkušeni je Sandi Persoglia, ki je bil v zadnji sezoni protagonist v A3-ligi z Abbo Pineto, s katero se je boril za napredovanje. Po sezoni v srednji Italiji se zdaj vrača spet na jug, in to v klub Pallavolo Bari, kjer je igral že v prvi prekinjeni kovidni sezoni 2019/20.

Prvo izkušnjo med profesionalci pa bosta dočakala igralca Sloge Tabor. Luis Vattovaz se po dveletni izkušnji pri tržaškem Cusu, s katerim je v minuli sezoni izpadel iz B-lige, seli v Monselice v A3-ligo.

Padriški odbojkar Stefano Giusto pa ostaja v okolici Vicenze, kjer igra že dve sezoni, z razliko, da bo letos standardni član članske ekipe v A3-ligi. V prejšnji sezoni je že redno treniral s člansko ekipo, a na tej ravni še ni vstopil na igrišče, igral je v nižji C-ligi in v mladinskih ekipah, letos pa mu je klub ponudil mesto v tretji ligi.

V A3-ligi bosta igrala še Tržačan David Umek (San Donà) in Goričan Ismael Princi (Modica), v višji A2-ligi pa še Števerjanec Jernej Terpin (Vibo Valentia) in Mitja Pahor (Bergamo).

Prvenstvo A3-lige se bo začelo 2. oktobra.

