»Vesel sem za vsako slovensko in italijansko zmago«

Veliko število župnij, ki jih upravlja, mu onemogoča, da bi v živo spremljal olimpijske igre, na katerih ceni predvsem olimpijski duh. Pogovorili smo se z duhovnikom Karlom Bolcino, župnikom v Štandrežu ter župnijskim upraviteljem in moderatorjem v občinah Sovodnje, Devin - Nabrežina in Zgonik.

Ali ste že obiskali Pariz?

Obiskal sem ga pred približno tridesetimi leti in moram reči, da mi je bil zelo všeč.

Spremljate olimpijske igre?

Direktno jih ne spremljam, ker nimam časa, redno pa jim sledim med televizijskimi dnevniki.

Katere panoge vas najbolj zanimajo oziroma so vam najbolj pri srcu?

Pravzaprav vse, glede na to, da so olimpijske igre in nobena panoga ne izstopa. Spremljam vse in sem vesel za vsako slovensko in italijansko zmago.

Za katere športnike navijate?

Nimam preferenc med športniki.

Imate kakšen poseben olimpijski spomin?

Meni se vsako leto vtisne v spomin zadnji dan vsakih olimpijskih iger. Ko isti športni duh, ki je uvedel igre, jih tudi zaključi, kljub temu da eni prinašajo veliko zlatih medalj in drugi manj. Med športniki ni nesporazumov. Všeč mi je prisrčnost in prijateljstvo med njimi.

Zelo kritični ste bili nad odprtjem olimpijskih iger in scene, ki naj bi prikazovala zadnjo večerjo, čeprav se je kasneje izkazalo, da je šlo za pogansko zabavo na Olimpu. Ste še vedno kritični nad tem, kar so prikazali?

Scene nisem videl v živo, ker sem zaradi drugih obveznosti gledal le prvi del mimohoda držav. Ogledal sem si jo pozneje. Sprejmem opravičilo, da ni bilo v ozadju žalitve do zadnje večerje, pa tudi, da so prikazovali večerjo bogov z Dionizijem. Po drugi strani pa je problem, da ko kdo vidi tako podobo, najprej pomisli na zadnjo večerjo. Žal, vemo, da je Francija tako svobodna, da si upa marsikdaj iti do čustev vernikov, pa ne samo kristjanov. Le pomislimo na Charlieja Hebdoja, ko je bilo proti islamu, in vemo, katere so bile posledice. Pomislil sem, da so si takrat privoščili muslimane, tokrat pa kristjane. Tudi sami vrhovi cerkve so to kritizirali, bilo je res neokusno. To po moje ne spada na olimpijske igre in v športni duh.