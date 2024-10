Visoki zmagi Brega in Zarje

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Manzanese – Sistiana Sesljan 1:0 (1:0)

Strelec: 28. Tomada (M)

Sistiana Sesljan: Guiotto, Pelengić, M. Crosato, Simeoni (Benussi), L. Crosato, Francioli, Villatora (Toffoli), Loggia, Volaš, Minighini, Romeo (Razem). Trener: Jurincich.

1. AMATERSKA LIGA

Roianese – Breg 1:4 (1:2)

Strelci: 36. Delvecchio, 45. Pertosi; 49. Del Vecchio, 85. Del Vecchio

Breg: Pavlidis, Calabrese, S. Spinelli (Riccardi), Pllana, (Sineri) Čermelj, Sancin (Lisi), Racanelli, Udovicich, Pertosi (Istrice), Delvecchio, Giuressi. Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Moraro – Zarja 0:5 (0:2)

Strelci: 24. Corrente, 27. Abatangelo 11-m; 53. Tawgui, 80. Perfetto, 85. Perfetto

Zarja: Bremec, Čufar, Poropat, Strogna (Lucchesi), Škabar, Leiter, Haxtija (Zogaj), Rollo, Abatangelo (Žagar), Corrente (Moscolin), Tawgui (Perefetto). Trener: De Sio.

Mossa – Vesna 4:2 (1:1)

Strelca za Vesno: 33. K. Vidali, A. Kerpan 94.

Vesna: Leban, Legiša, Papais, Matuchina, Košuta, Nabergoi (Kuk), K. Vidali (Cuk), Lizza (Millo), Franzot, A. Kerpan, Pojani (M. Vidali). Trener: Mozetič.

Po enakovrednem in neodločenem prvem polčasu so se igralci Mosse v drfugem polčasu razigrali in na koncu zasluženo zmagali. Vesna je tako utrpela tretji zaporedni poraz.

Mladost – Costalunga 2:3 (1:2)

Strelca za Mladost: 20. Faidiga, 67. Diawla

Mladost: Pahor, F. Juren (S. Lakovič), Komjanc, Mauri, R. Faidiga (T. Lakovič), Mbengue, Diawla, Vižintin, Aristone (Pers), Vera, Casi. Trener: Braida.

Mladost bi si proti Costalungi zaslužila vsaj točko. Gostje so po desetih minutah povedli s pomočjo enajstmetrovke. Nato je za Mladost remiziral Robin Faidiga. Pred koncem polčasa je Costalunga spet povedla in v zaključnem delu srečanja je Kevin Pahor ubranil najstrožjo kazen (Casi je zakrivil penal in si tudi prislužil rdeči karton). Hitro po prihodu s slačilnic so tržaški nogometaši zadeli tretji gol. Diawla je zmanjšal zaostanek in Mladost je nato ustvarila cel kup priložnosti za gol, a rezultat se ni več spremenil.

3. AMATERSKA LIGA

Gradisca – Primorje 1924 2:1 (1:0)

Strelec za Primorje: 75. Bossi

Primorje 1924: Paulich, Altaf (Spangaro), Rovina, Petković, Fatigati (Miniussi), Gaudenzi, Balbi (Durić), Chiatto, Saule (Bossi), Turcinovich, Paoletti (Canziani). Trener: Issich.

Primorje je zamudilo lepo priložnost, da bi prineslo domov točke. Gostitelji so povedli v prvem polčasu. V drugem delu je proseškim rdeče-rumenim uspelo izenačiti z Bossijem. Gradisca pa je nato zmagoviti gol zadela v zadnjih minutah srečanja.

Primorec – Muggia U21 2:3 (0:1)

Strelec: Dalle Molle 2

Primorec: A. Bagattin, Sartoretto, Štoka Kralj, Matassi, Celardi (Di Sciacca), Čubej (De Sio), De Pascalis, Racman, Malalan, Dalle Molle, Rguig (Curumi). Trener: Battiston.