Z oljkami so za leto 2022 pozirali športniki

Priljubljen koledar, ki ga od leta 2002 pripravlja Konzorcij olja Tergeste Dop v sodelovanju z Občino Dolina in drugimi sponzorji, bo v letu 2022 imel športno noto. Idejni vodja projekta Boris Pangerc, ki je koordinacijo koledarja prevzel po več letih, se je letos odločil, da bo oljke povezal s športom ali bolje z vrhunskimi športniki slovenske skupnosti v Italiji.

Ker je Pangerc želel koledarju dati tudi mladinsko noto, je k sodelovanju povabil mlade košarkarje in nogometaše Brega, ki uvajajo in zaključujejo dvanajstmesečni produkt, ostalih deset mesecev in platnica pa je posvečenih reprezentativnim športnim osebnostim. Povabilo sta tako z veseljem sprejela vrhunska kotalkarja Tanja Romano in Samo Kokorovec, eeprezentantki zgoniškega krožka Kras Sonja in Vanja Milič, olimpijska jadralka Arianna Bogatec, atletinja Irena Tavčar, uspešna tekmovalca Jahalnega društva Dolga Krona Irina Pockar in Patrik Kosmač, lokostrelka Karen Hervat, ikona športnega novinarstva pri nas Branko Lakovič, predsednik ZŠSDI Ivan Peterlin, letošnji potnik na paralimpijske igre v Tokio 2020 igralec namiznega tenisa Matteo Parenzan in še edini slovenski športnik z olimpijsko kolajno Matej Cernic, ki ga je Pangerc (kot smo že poročali) obiskal v Apuliji, kjer zdaj živi z družino.

Dvojezični in barvan koledar sta grafično oblikovala Aleš Berce in Sharon Kante, pod vsako fotografijo pa se je podpisal Umberto Pelizzon.Koledar bo Konzorcij predstavil javnosti v sredo, 8. decembra v Boljuncu na dvorišču pred Taverno B’lunc ob 11. uri v sodelovanju z ZSŠDI in Občino Dolina.