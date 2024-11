Za Dallas usoden prosti met Jusufa Nurkića

Košarkarji Phoenix Suns so v severnoameriški ligi NBA v Dallasu s 114:113 premagali Mavericks. Za poražene gostitelje, ki so drugič v sezoni klonili v dvoboju s Phoenixom, je slovenski zvezdnik Luka Dončić ob sedmih skokih in prav toliko podajah dosegel 30 točk, Kyrie Irving pa 29.

Prosti met Jusufa Nurkića, centra reprezentance Bosne in Hercegovine, je osem desetink sekunde pred koncem popeljal do zmage gostujočo zasedbo. Zanjo je Kevin Durant dosegel 26 točk, Nurkić pa 15 točk in 10 skokov.

Suns so sedmič zaporedoma zmagali in imajo v tej sezoni ob osmih slavjih le en poraz. S tem vodijo na zahodnem delu lige, kjer je po četrtem porazu ob petih zmagah deveti Dallas.