Za nagrado naš športnik se potegujejo ...

Leto je naokoli in spet je čas, da se ozremo po športnih uspehih in tudi nagradimo tiste, ki so se letos najbolj izkazali. Letošnje poletje so zaznamovale olimpijske igre, na katerih je marsikateri primorski športnik dosegel odlične rezultate in si tako prislužil nominacijo za nagrado naš športnik. To podeljujejo športni novinarji in novinarke primorskih medijskih hiš (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, Tv in Radio Koper Capodistria ter Primorske novice).

V ožji izbor smo tudi letos uvrstili šest nominirancev v vsaki kategoriji (moški, ženske in ekipe). V ženski konkurenci so to golfistka Ana Belac, jadralka Jana Germani, balinarka Jacqueline Košir, judoistka Andreja Leški, rokometašica Maja Svetik in košarkarica Anna Turel. Med moškimi so nogometaš Adam Gnezda Čerin, odbojkarja Jan Feri in Jani Kovačič, kolesar Jan Tratnik, rokometaš Aleks Vlah in jadralec Toni Vodišek. Med ekipami so nominirane rokometašice RK Mlinotest, odbojkarice Gen-I Volley, odbojkarji SloVolley, nogometaši FC Koper, balinarji BK Skala Sežana in košarkarji KK Plama Pur Ilirska Bistrica.

Podelitev bo potekala 19. decembra v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu ob 19.30.