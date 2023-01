Za zdaj je snega malo, zanimanje za smučarske tečaje pa je veliko

Januar je mesec, ko stopi v živo smučarska sezona. Ne le tekmovalna, pač pa predvsem tisti del, ki je namenjen rekreativnim smučarjem in najmlajšim, torej tečajnikom. Žal v začetku letošnjega leta zima še ni pokazala svojega pravega obraza. Na smučiščih je snega le za vzorec, visoke temperature pa so za zdaj onemogočile izdelovanje umetnega snega. Smučarski klubi pa so kljub vsemu pripravljeni na začetek smučarskih tečajev. Čeprav v naslednjih dneh še ni predvidenih obilnejših snežnih padavin, bo večina tečajnikov na smuči stopila že ta konec tedna.

O letošnjih tečajih so nam organizacijske podrobnosti in pričakovanja pred začetkom zaupale Valentina Strain, ki skrbi za organizacijo skupnega tečaja SK Brdina in SPDG, načelnica smučarskega odseka pri ŠD Mladina Tamara Majer Sedmak in predsednica SK Devin Valentina Sosič. Vsi tečaji se bodo zaključili z že tradicionalno skupno pobudo Skokica smuča, ki bo sredi februarja potekala predvidoma v smučarskem središču Forni di Sopra v organizaciji OOZUS in ZSŠDI.