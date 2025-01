Zalet in Kontovel Zalet gladko zmagala

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Sacile 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

Zalet ZKB: Giurda 3, Misciali 15, Stergonšek 7, Surian 4, Vattovaz 2, Winkler 7, I. Misciali (libero 1), Movio (libero 2), Furlan, Gabriele, Lakovič, Luxa, Tromba. Trener: Privileggi

Zalet ZKB je povratni del prvenstva začel z enakim izidom kot v prvem delu, to je z gladko zmago brez izgubljenega seta. Ekipo iz Sacileja odlikuje odlična obramba, saj žoga zlepa ne pade na tla. Igralke so zelo borbene in se resnično borijo v drugi liniji za vsako žogo, ne glede na rezultat in zaostanek. To so v taboru Zaleta ZKB seveda vedeli (ekipi se dobro poznata in sta tudi odigrali prijateljsko tekmo med prvenstvenim premorom), zato so se na srečanje temeljito pripravili. Kot je po tekmi povedal trener Nicholas Privileggi, so se njegove igralke držale vseh navodil in zaigrale točno tako, kot so se med treningi domenili.

Tekma je bila, kar se rezultata tiče, povsem enosmerna. Zaletovke so odlično servirale in s tem spravile v težave nasprotnikove napadalke, dobro je deloval tudi blok, ekipa pa je stalno dajala vtis lepo povezane celote in to kljub temu, da je glede na začetek prvenstva precej pomlajena. Igralke so bile stalno zbrane, nekaj negotovosti je bilo le na začetku tretjega seta, ko so po lahko osvojenih prvih dveh zaigrale nekoliko lagodneje in so gostje povedle s 4:0. To pa je bilo tudi edino vodstvo Sacileja na vsej tekmi, saj je Zalet ZKB takoj pozitivno reagiral, spet vsilil svojo igro in nasprotnice so bile kljub vsej dobri volji proti razigranim domačinkam brez moči.

Trener Privileggi, ki je bil seveda z rezultatom nadvse zadovoljen, pozitivno gleda tudi na nadaljevanje prvenstva: »Ekipe, ki so na lestvici pred nami, bodo v povratnem delu igrale pri nas v Nabrežini in prepričan sem, da bodo moje igralke sebi in navijačem pripravile kako presenečenje ...«

MOŠKA C-LIGA

Prata – Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (25:21, 19:25, 25:18, 25:18)

Soča: Devetak, Miklus, Vižintin, N. Černic (L), Princi, Antoni, Persoglia, A. Cotič; n.v.: S. Cotič, Čavdek. Trener: Battisti.

Soča je sinoči s 3:1 klonila proti Prati. Battistijevi varovanci z izjemo drugega seta niso pokazali najboljše igre: preveč je bilo napak na servisu in v sprejemu, tako da so bili posledično tudi napadi manj učinkoviti. Tokrat je sovodenjska ekipa na gostovanje v Prato odšla v okrnjeni postavi. Nekateri modro-rumeni odbojkarji so se morali namreč zaradi raznih odsotnosti preizkusiti v različnih vlogah. Kljub porazu pa ostajajo še vedno drugi na lestvici.

ŽENSKA D-LIGA

Talmassons – Kontovel Zalet Bar Tabor 0:3 (13:25, 20:25, 21:25)

Kontovel Zalet: Ciuch 15, Kovačič 13, Pertot 8, Kalin 0, Škerk 2, Zonta 5, Rapotec nv, Kneipp 0, Trevisan 0, Bezin (L) nv, Barut (L). Trener: Berlot.

Kontovel Zalet je z levo roko premagal mlado šesterko Talmassonsa, ki je razvojna ekipa A-ligaškega kluba. Bolj izkušene gostje so dobesedno prevladale v prvem setu. V drugem in tretjem pa so se morale Berlotove odbojkarice nekoliko bolj potruditi, da bi strle odpor domačink.

MOŠKA D-LIGA

Il Pozzo – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:20, 25:19, 25:16)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Mezzari 2, Mavrič 8, Matana, Lozej 1, Vattovaz (L), Segre 10, Kalc 4, Mesar 5, Vremec 6. Trener: Manià

Sloga Tabor je morala tokrat priznati premoč Il Pozzu, drugi ekipi na lestvici D-lige. Slogašem ni uspelo ponoviti uspeha iz prejšnjega kroga. Proti močnejšemu nasprotniku so se v prvih dveh nizih borili in dobro igrali do 18. točke, a nato obakrat niso zmogli več kot to. Tokrat niso bili dovolj učinkoviti na servisu, tako da so nasprotnikom dovolili, da so dobro sprejemali. V tretjem setu so slogaši popustili in poraz je bil neizbežen.