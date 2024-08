Zalet pridobil mladinsko noto

Odbojkarice članske ekipe Zalet s potrjenim trenerjem Nicholasom Privileggijem bodo morale počakati še nekaj dni, da se bodo na treningih srečale v popolni postavi. Ekipa je zaradi delovnih obveznosti nekaterih igralk že prejšnji teden na pripravah v Mežici trenirala v okrnjeni postavi, ob povratku pa ostaja ekipa še vedno nepopolna zaradi bolezni dveh igralk. V torek se je sicer glavnina prvič po pripravah zbrala v Repnu na treningu uteži, včeraj pa je trenirala v Nabrežini, kjer bo tako kot v minuli sezoni igrala tudi domače prvenstvene tekme ženske C-lige. Članska ekipa projekta Zalet ostaja tudi v sezoni 2024/25 pod okriljem nabrežinskega kluba Sokol, ki ekipo upravlja še s Kontovelom in Slogo.

Trener Nicholas Privileggi upa, da bo na treningih čim prej lahko spoznal vse igralke in se prepričal o njihovi pripravljenosti. Tiste, ki so redno trenirale poleti in v Mežici, so formo izpilile že na raven, ki bo potrebna med prvenstvom, nekatere pa zelo zaostajajo. Vse to bo moral v dobrem mesecu in pol sestaviti v celoto. Prvenstvo ženske C-lige se bo začelo 12. oktobra.

Forma ne bo edina Privileggijeva skrb. Ekipa je med poletjem doživela velik osip - kar sedem igralk ni potrdilo razpoložljivosti, glavnina zaradi študija in delovnih obveznosti. Želji, da bi ekipa po dveh končnih 4. mestih v C-ligi, skušala ciljati še više, se bodo pri Zaletu morali zelo verjetno odpovedati. Ekipo so zapolnili z igralkami iz mladinskega sektorja, dve sta bivši mladinki (do lani U18), tri igralke pa so šele prestopile v kategorijo U16.