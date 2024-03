Zalet ZKB FerroJulia namučil vodilni Pordenone

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia - Pordenone 3:2 (25:19, 34:32, 23:25, 14:25, 7:15)

Zalet: Giurda 7, Vattovaz 2, F. Misciali 26, I. Misciali 8, Vigini 23, Furlan 8, De Walderstein (L1), Gulich 0, Surian 0, Stergonšek 0, Vidoni 0, nv. Močnik (L2), Tromba. Trener: Privileggi.

Zalet ZKB FerroJulia je bil na pragu presenečenja, saj ni bil veliko oddaljen od zmage nad vodilnim Pordenonom, ki je tudi glavni favorit za prestop v B2-ligo. Po zmagi v prvem nizu, v katerem je ves čas ohranjal do tri točke naskoka, je po pravem maratonu slavil tudi v drugem nizu. V tem je sicer odlično začel, vodil že 12:3 in še 14:7, a dovolil, da so nasprotnice izenačnile in se v končnici borile do konca. A je Zalet z brezhibno igro, odlično taktično pripravo in veliko mero zagrizenosti zasluženo prevladal (sicer šele pri 34:32) in povedel z 2:0 v nizih. Delovalo je domala vse, od servisa do sprejema, protinapadov in obrambe. Vodilna ekipa se je skratka morala predati razigranim igralkam Zaleta.

Tretji niz je bil podoben drugemu, a z drugačnim koncem. Zalet je še naprej diktiral ritem in hitro prevzel vajeti v svoje roke, vodil 9:5, 17:12 in še 20:16, zato je bila zmaga s 3:0 res zelo blizu. A se Pordenone ni dal. V končnici tretjega niza je vendarle poostril servis, ključni za zmago pa sta postali blokerki, ki sta bili na mreži neustavljivi. Pordenone je tako izenačil 20:20, povedel 21:23, Zalet je še zadnjič odgovoril z asom 23:23, a je bilo za kaj več prepozno.

Nasprotnice so v preostalih dveh nizih še povišale ritem in vse manj grešile, tako da so prepričljivo zmagale četrti niz, v petem pa tudi slavile brez težav. Zalet je bil zraven do 6:6, nato pa je Pordenone ušel.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet - Mossa 3:2 (26:24, 25:19, 28:30, 18:25, 15:10)

Kontovel: Kovačič 15, Kneipp 9, Ban 1, Grilanc 4, Kalin 9, Skerk 5, Ciuch 24, Pertot 9, Hussu 1, Bezin (L), nv. Breganti in Gruden. Trener: Calzi.

Staranzano - Mavrica Mucci 3:0 (25:8, 25:16, 25:1)

Mavrica: Contino 6, N. Tomsič 2, Berzacola 3, Tognolli 2, Benedetti 1, Volčič 2, Komic 3, Buna 0, D'Amelio (L1), Marangon (L2), nv. Mazzoli, A. Volčič in G. Marangon. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci je morala priznati premoč drugouvrščenega Staranzana, ki je povsem prevladal.

Mladinke Mavice čakata v nedeljo in ponedeljek pomembni tekmi v prvenstvu under 18, kjer se borijo za polfinale.