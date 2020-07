Že 200 vpisov za letošnjo Barcolano

Le deset dni po začetku vpisovanja se je na letošnjo Barcolano prijavilo že 200 posadk. Nekaj manj kot polovica je jadralcev iz Trsta, veliko pa je udeležencev tudi iz Furlanije in Veneta, beležijo pa tudi precejšnje število vpisov iz Milana, Turina, iz Slovenije in Hrvaške ter iz Avstrije, ter posamezne vpise iz Slovaške in celo iz Norveške.

Prvi znaki so zelo spodbudni, je ocenil Mitja Gialuz, bodisi za Barcolano kot za turistični priliv ter za celotno deželo. Število 200 vpisanih je nižje od resničnega, kajti še vsaj 100 drugih jadralcev ravnokar zaključuje postopek o vpisovanju in jih torej še ni v uradnem seznamu. Gialuz je tudi izrazil zadovoljstvo, da se povečuje število vpisanih jadralk.