Breg SV Impianti napredoval v polfinale

Cus Trieste – Breg SV Impianti 47:58 (10:13, 25:24, 37:42)

Breg: Maurel 13, Zeriul 0, Nadlišek 0, Smotlak 5, Celin 4, Filipac 0, M. Terčon 8, Fonda 2, Gregori 8, Devcich 3, Mucci 15, Coretti nv. Trener: Oberdan.

Breg SV Impianti je tudi v povratni tekmi četrtfinala play-offa tržaške skupine deželne divizije 2 premagal Cus in se uvrstil v polfinale. Potem ko so košarkarji trenerja Deana Oberdana na domačem igrišču slavili z 68:61, so v bili v gosteh boljši od tržaške peterke s 47:58. Dolinčani so predvsem v drugem polčasu prikazali boljšo igro, odločilno prednost pa so si priigrali v zadnji četrtini. Pred tem so gostje dobro začeli, domačini pa so v nadaljevanju prevzeli pobudo in na glavni odmor odšli pri izidu 25:24. Za zmago je bila odločilna predvsem čvrsta obramba, med posamezniki pa sta tokrat izstopala mlada Samuel Mucci, ki je bil s 15 točkami najboljši Bregov strelec, in Daniel Maurel, ki je 13 točkam dodal še 10 skokov.