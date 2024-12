Zelena luč za ženski veleslalom in slalom v Kranjski Gori

Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je danes preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja.

Organizatorji tekmovanja v Kranjski Gori so še enkrat dobili bitko s časom in z vremenom ter pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago, na kateri bodo lahko tekmovale smučarke. Ta znaša pol metra in več, kar je dovolj za vrhunsko tekmovanje, je povedal Hladnik.

Organizatorji upajo, da bo vreme zadnji teden pred tekmovanjem sodelovalo z njimi z nizkimi temperaturami in da bo v začetku januarja poskrbelo za pravo zimsko pravljico.