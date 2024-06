Zelo dober nastop, zmagali pa so Furlani

NOGOMETNA EUROPEADA 2024

SKUPINA D - 1. krog

Slovenci v Italiji – Furlani 2:4 (1:0)

Strelci: 12. A. Codromaz; 47. A. Codromaz, 56. Osso Armelino, 58. Tonizzo, 77. Costa, 92. Ruffo 11-m

Slovenci v Italiji: Bigaj, M. Codromaz, Paravan, A. Codromaz, Simeoni, M. Juren, Gotter, Liut (Franzot), S. Ferluga (Razem), Semolič (Pitacco), Ocretti (E. Colja). Trener: Adamič.

Furlani: Lizzi, Vettoretto, Cucchiaro, Osso Armellino, Costa, Nadalini, Solari (Trevisan, Almberger), Durat (Campana), Clarini D’Angelo (Nagostinis), Tonizzo, Ruffo. Trener: M. Lizzi.

Rdeč karton: Bigaj v 92. minuti

Visok ritem, hitra igra, dinamičnost, stalni preobrati, lepi goli. Današnja tekma uvodnega kroga v skupini D letošnje Europeade v Flensburgu v Nemčiji, ki je bil neke vrste deželni evroderbi med Slovenci v Italiji in Furlani, se je zaključil z zmago slednjih, četudi so Žile že vodile z 2:0. A pošteno povedano so bili Furlani boljši, bolj popolna ekipa, ki lahko celo kandidira za zmagovalca letošnjega petega evropskega prvenstva narodnostnih in jezikovnih manjšin. Kljub porazu pa lahko pohvalimo vse člane Žil. Odigrali so taktično vrhunsko tekmo. Delno so zdržali močan pritisk Furlanov, ki pa jim je v drugem polčasu, hvala močni reakciji, uspel velik preobrat. Pri Žilah je izjemno dobro igral vratar Daniele Bigaj, ki je ubranil vsaj šest odločilnih stoodstotnih priložnosti. Zvezni nogometaš Alessio Codromaz pa je iz svojega žepa potegnil dve strelski potezi, ki sta popolnoma zmedli odlično furlansko obrambno vrsto. Slednjo je vodil izkušeni kapetan Tonizzo, ki je bil nevaren pri vsakem prostem strelu.

Selektorja Adamič in Lizzi po tekmi ...

»Kapo dol Furlanom, ki so res dokazali, da so zelo dobra ekipa. To smo mi dobro vedeli in smo se tudi primerno pripravili,« je po tekmi izjavil selektor Mario Adamič, ki je v nadaljevanju pohvalil svoje fante: »Pohvaliti moram res vse naše nogometaše, od prvega do zadnjega, ki so se maksimalno potrudili in bi lahko še s kančkom sreče iztržili neodločen izid. Taktično smo igrali zelo disciplinirano. Nekaj težav smo imeli v fazi napada, a vseeno smo ustvarili precej priložnosti in dvakrat smo zatresli nasprotnikovo mrežo.«

»Po sodnikovem začetnem žvižgu in prvih četrt ure nisem pričakoval, da nas bo čakala tako trdo naloga za osvojitev vseh treh točk,« je priznal selektor Furlanov Mauro Lizzi, ki je pohvalil Žile: »Ta ekipa je taktično zelo trdna. Znašli smo se v velikih težavah, saj nismo imeli manevrskega prostora. Ko so povedli z 2:0, nisem bil več tako optimist, da zmagamo. Še dobro, da nam je uspelo kmalu zadeti en gol in hitro zatem drugega. Malce sem se oddahnil, saj sem nato dobro vedel, da lahko dosežemo še tretjega. Škoda, da smo se z Žilami srečali že v prvem krogu. Obe ekipi bi si zaslužili napredovati v četrtfinale,« je zaključil Lizzi.

Tako on kot Mario Adamič sta se strinjala, da je današnji nivoj igre spominjal na najboljše ekipe v elitni ligi.

Kronika tekme ...

Furlani so začeli zelo silovito in že v uvodnih minutah je moral Bigaj prvič resneje posredovati. Žoga se je najprej odbila od prečke, nato pa je nasprotnikov napadalec skušal potisniti usnje v mrežo, a vratar Žil je uspel žogo odbiti v kot. Dve minuti kasneje je sledila prva hladna prha za Furlane. Po lepi visoki Paravanovi podaji z leve strani je Benečan Alessio Codromaz z glavo preusmeril žogo v mrežo. Furlani so v polno zadeli nekaj minut kasneje, a sodnik je Tonizzev zadetek s prostega strela razveljavil, češ da sta bila dva furlanska nogometaša preblizu živemu zidu Žil. Ni šlo brez iskric in igra je bila do konca polčasa nekoliko bolj živčna, a vsekakor vedno zelo korektna. Fantje obeh enajsteric se med seboj zelo dobro poznajo in nekateri so celo soigralci. Za kroniko naj dodamo, da je sodnikov dodatek po prvem polčasu štel kar sedem minut.

V drugem polčasu je za presenečenje spet poskrbel Alessio Codromaz, ki je v neke vrste polobratu poskrbel za zelo lep gol. Drugi gol Žil je izzval silovito reakcijo ranjenega furlanskega leva. Vratar Bigaj je spet kar nekajkrat stopil v ospredje, a v 56. minuti je nekdanji nogometaš Krasa Osso Armellino zatresel Bigajevo mrežo. Dve minuti kasneje je bil izid že izenačen. V polno je s kančkom sreče zadel kapetan Tonizzo. Zbranost je pri Žilah nekoliko padla, drugi gol pa je Furlanom vlil dozo poguma in samozavesti. Tretji gol je v 77. minuti. Med strelce se je vpisal Costa. Žile so nato reagirale do konca ustvarile že dve nevarni priložnosti. Četrti gol Furlanov je padel v sodnikovem dodatku, ko je sodnik spregledal prekršek na sredini igrišča nad Pitaccom. V protinapadu je nato Bigaj zakrivil enajstmetrovko in sodnik mu je obenem pokazal rdeči karton, kar pomeni, da ga ne bo na jutrišnji tekmi proti Nemcem z Madžarske.

Škoda. Žile so bile zelo blizu podvigu, a naposled je odločala zelo kakovostna klop in izkušnje Furlanov. Obema enajstericama pa lep aplavz, saj so tudi drugi gledalci v Flensburgu zabavali.

Jutri z Nemci z Madžarske

Žile bodo jutri ob 15. uri v Schleswigu igrale proti Nemcem z Madžarske. Ali imajo Slovenci v Italiji še možnost, da se uvrstijo v četrtfinale? Odgovor je, (zelo) malo. Žile bi morale v prihodnjih dveh krogih obakrat zmagati in zadeti čim več golov. Ali pa upati na spodrsljaj Furlanov. V četrtfinale se bodo uvrstili le zmagovalci skupin in le ena najbolje drugouvrščena ekipa. Furlani bodo igrali ob 17. uri proti Madžarom iz Romunije, ki so danes premagali Nemce z Madžarske s 3:2. Koroški Slovenci so danes v skupini F premagali Nemce s Češke s 3:1.