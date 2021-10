Zgodba o olimpijski kolajni, ki je spet pri Mateju Cernicu

Kaj imata skupnega Matej Cernic, olimpijski podprvak v Atenah 2004, ter pesnik in oljkar Boris Pangerc? Na prvi pogled morda bolj malo, četudi sta oba že zelo zgodaj vzljubila odbojkarsko žogo: Cernica je popeljala najviše, Pangerca pa je spremljala do začetka študija v Ljubljani, tudi po koncu športne poti pa je ostal velik odbojkarski navdušenec. Med vsemi je posebno mesto v Pangerčevem seznamu dobil ravno gabrski odbojkar: »Spominjam se tistih olimpijskih iger, vtisnjen v spomin je tudi trenutek, ko so mu olimpijsko kolajno obesili okrog vratu, nosili so bele drese,« se še danes spominja Pangerc, ki mu je naposled ravno letos uspelo v živo spoznati Mateja Cernica, njegovega športnega idola. A to še ni vse ... Mateju Cernicu je do Francaville, kjer si je gabrski odbojkar ustvaril družino in tam živi, prinesel olimpijsko kolajno. Slednjo so hranili Cerničevi starši v Gabrjah že od leta 2004, v času letošnjih olimpijskih iger v Tokiu pa je odbojkar tudi v našem dnevniku priznal, da bi rad hranil kolajno v novem domu in bo zato starše prosil, naj mu jo pošljejo. A je kolajna naposled ubrala drugo pot ...

