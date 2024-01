Zlata lisica v soboto najverjetneje z dežjem ali mokrim snegom

Kranjska Gora ob koncu tedna gosti najboljše alpske smučarke na svetu, ki se bodo v soboto in nedeljo merile na tradicionalni Zlati lisici. Na sporedu bosta dve tekmi za točke svetovnega pokala alpskih smučark, v soboto veleslalom, v nedeljo slalom. Upoštevajoč vremensko napoved delavce, ki skrbijo za progo, čaka še ena neprespana noč.

Vremenska napoved ni ravno najbolj ugodna. Že danes zvečer se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo v drugem delu noči okrepile in bodo lahko mestoma obilne. Jutri dopoldne bodo padavine še povečini močne.

Kot trenutno kaže, se bo ničta izoterma v soboto dopoldne zadrževala na nadmorski višini okrog 1500-1600 metrov, čez dan pa se bo rahlo spuščala. Z jugozahodnimi tokovi bo dopoldne pritekal zelo vlažen zrak, ob povečani jakosti padavin bi po vsej verjetnosti tudi v Kranjski gori lahko močno snežilo, toda ob pozitivnih temperaturah. Padal bo težak in moker sneg. Ni izključeno, da bo vmes lahko tudi kakšno obdobje snega pomešanega z dežjem ali da bo sprva celo samo deževalo. Jakost padavin bo vsekakor povečini močna.

V soboto čez dan bodo vetrovi obrnili od severovzhoda in bo postopno začel pritekati nekoliko bolj hladen zrak. Padavine bodo čez dan slabele.

V nedeljo bo še oblačno s poslednjimi padavinami, ničta izoterma bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov. Občasno bo lahko še rahlo snežilo.

Organizatorji Zlate lisice so pripravljeni na različne scenarije in upajo, da ne bo kakšnih posebnih presenečenj. »Najverjetneje nikoli ne moreš biti pripravljen na vse, sredi tedna je bilo zelo lepo, za soboto si takšnega vremena ne moremo nadejati. Če že, bi imel rajši dež kot pa sneg, saj dež pomeni manj dela za nas. Pogledali bomo, kakšna napoved nas čaka s petka na soboto, pa se bomo potem sproti odločali. Verjetno bo neprespana noč, to vem že zdaj,» je pred jubilejno 60. Zlato lisico v izjavi za STA dejal vodja priprave proge Janez Slivnik.

Še sredi tedna je kazalo, da je organizatorjem uspelo pripraviti snežno podlago, ki bo lahko nudila vsem tekmovalkam enakovredne pogoje. »Če bi bila tekma v četrtek, bi lahko trdil, da bodo vse tekmovalke, tudi tiste z višjimi številkami, imele zelo enake pogoje. Če bo deževalo, bomo verjetno po snežni površini posuli sol, kar upam, da ne bo slabo, ampak v primeru soljenih prog bo potem težko zagotoviti povsem enake pogoje za tekmovalke s številkami od 70 naprej, torej progo z zelo malo luknjami.«

»Potrudili se bomo, da bo za vse čim boljše. Je pa tako, da imajo tekmovalke z visokimi startnimi številkami skorajda vedno slabše pogoje kot tiste, ki startajo prve, saj se že naredijo smučine. Tako pač je na vseh tekmah in tudi pri nas ne bo dosti drugače,» je dodal Slivnik, sicer tudi vodja slovenskih smučarskih reprezentanc pri Smučarski zvezi Slovenije.

Stanje na tekmovalni progi v Podkorenu v Kranjski Gori, kjer bo Zlata lisica na sporedu petič zaporedoma, so si tik pred novim letom ogledali predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis) in organizatorjem prižgali zeleno luč. Jani Hladnik, snežni kontrolor, je pohvalil njihovo trdo delo kljub temu, da so bile razmere za pripravo snežne podlage vse prej kot idealne.

Direktor ženskega svetovnega pokala Peter Gerdol je Slivniku mimogrede omenil, da jih čaka misija nemogoče. Omenjeno se nanaša na filmsko franšizo z istim imenom, v katerem je ekipa tajnih agentov pod vodstvom Ethana Hunta, ki ga igra Tom Cruise, vsakič postavljena pred navidez neizvedljive naloge.

»Izziv je bil res velik, ker je bilo snega ravno toliko, kot smo ga potrebovali z vrha do dna. Čisto nič več, tako da smo morali delati zelo racionalno z vsakim centimetrom snega. Brez vseh teh vrlih ratrakistov in vseh ljudi, ki smo bili na terenu, to res ne bi bilo mogoče, ker enostavno nismo imeli snega, ki bi ga od kje vzeli in dodajali. Ves čas smo morali preverjati in meriti, da nimamo nikjer preveč in nikjer premalo snega na progi,» je dejal Slivnik, ki je tudi sam preživel veliko ur v ratraku.

V Kranjski Gori je zapadlo zelo malo snega. Med prazniki ni bilo želenih mrzlih noči, ko bi lahko na polno delali umetni sneg. Od 18. decembra so imeli samo eno noč, ko so lahko delali sneg sedem ur. »Ampak to je za nami, snega imamo dosti, tako da mislim, da nas kaj dosti ne more več ustaviti,» je bil odločen Slivnik na novinarski konferenci v Kranjski Gori sredi tedna.

Start prve vožnje bo ob 9.30, druge vožnje pa ob 12.30. Svojo prisotnost je napovedala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.