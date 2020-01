Zoran Dragić bo igral za Baskonio

Slovenski košarkarski reprezentant in lanskoletni igralec tržaškega prvoligaša Pallacanestro Trieste Zoran Dragić bo do konca sezone igral za špansko Baskonio, ki nastopa v evroligi. Letošnjo sezono je začel pri Ulmu, kjer je bil najboljši strelec nemškega prvenstva. V povprečju je dosegel 19,9 točke, 3,1 skoka ter 2,2 podaje na tekmo. Tridesetletni Dragić že drugič v svoji karieri odhaja na Pirenejski polotok, saj je med letoma 2012 in 2014 igral za Malago. Odtlej je branil barve več klubov, igral je med drugim tudi za ruski Himki, v Milanu ter za turški Anadolu Efes. Igral je za krajše obdobje tudi v severnoameriški ligi NBA za Phoenix Suns in Miami Heat.

Baskonia je na desetem mestu v elitni španski ligi ACB, v evroligi pa na 13. mestu.