V nedeljo na Padričah orientacijski tek tudi za rekreativce

Tržaški društvi AŠZ Gaja in Punto K Orienteering ASD organizirata (pod pokroviteljstvom italijanske zveze FISO in ZSŠDI) v nedeljo, 27. oktobra, promocijsko tekmo »long« v orientacijskem teku, ki bo veljavna tudi kot 9. preizkušnja serije Tour FVG.

Tekmovanje bo potekalo na območju med Parkom Globojner in Bani. Registrirani tekmovalci (včlanjeni v FISO ali v tuje zveze) bodo lahko izbirali med tremi trasami: črno (7 km), rdečo (5,1 km), rumeno (3,1 km) in belo (2,4 km). Rekreativci pa bodo lahko tekmovali v skupinski konkurenci (največ tri osebe ali otroci, 2,4 km + 1,5 km hoje do starta) ali v posamični (3,1 km + 1,5 km). Zdravniško spričevalo za udeležbo ni potrebno.

Prijave so možne do petka preko e-pošte (origaja@gmail.com) ali tudi v nedeljo na licu mesta, a le do razpoložljivosti kart. Zbirno mesto bo od 9.00 dalje pri Raziskovalnem centru na Padričah, prvi start pa bo ob 10.30. Več informacij tudi na spletni strani www.fisofvg.it.