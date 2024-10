Na jutrišnji spominski svečanosti v Rižarni ministrica Asta Vrečko

Ob skorajšnjem dnevu spomina na mrtve bodo delegacije Republike Slovenije jutri (četrtek) polagale vence na spomenike, grobnice in obeležja padlim na Tržaškem. Osrednja spominska svečanost, na katero vabijo širšo javnost, bo ob 16. uri v tržaški Rižarni, kjer bo spregovorila ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko. Ministrica bo pred tem (ob 15. uri) položila venec ob spomenik štirim junakom v Bazovici.

Kot so sporočili z generalnega konzulata RS v Trstu, se bodo padlih za svobodo spomnile tudi obmejne občine. Predstavniki občin Sežana, Komen, Hrpelje, Kozina, Koper, Ankaran Izola in Piran se bodo razdelili v več delegacij in obiskali številne spomenike: eni bodo spoštljiv mimohod začeli ob 13.30 na openskem strelišču, drugi v Miljah (ob 14.30). Obiskali bodo Dolino, Katinaro, Sv. Ano, Barkovlje, Bazovico, Col in Repen, Zgonik, Prosek, Kontovel, Križ, Nabrežino. Večina delegacij bo nato ob 16. uri prisostvovala komemoraciji v Rižarni z ministrico Vrečko.