Zoran Jerončič o favoritih na obeh prvenstvih

Odbojkarski trener Zoran Jerončič je žensko evropsko prvenstvo spremljal tudi v živo: iz Genta se je oglašal kot komentator Rtv Slovenija ob nastopih slovenskih odbojkaric. V ponedeljek smo ga poklicali v Baško na Krk, kjer se mudi z blejskimi odbojkaricami na pripravah. Povprašali smo ga za napoved pred začetkom četrtfinalnih obračunov na ženskem prvenstvu in o napovedi favoritov ob začetku moškega evropskega prvenstva.

V Firencah bodo danes Italijanke igrale četrtfinale EP proti Franciji. So »azzurre«, ki branijo naslov, v ožjem krogu favoritk?

Zdi se mi, da bo imela Italija kar strmo pot. Ker je v prvem delu igrala z zelo šibkimi nasprotniki, bo zdaj, ko gre zares, nepripravljena. Z Bonitto (selektorjem Slovenk, op.a.) sem se strinjal, da bi Slovenija v skupini z Italijo zagotovo osvojila 2. ali 3. mesto. »Azzurre« so imele skratka res lahek razpored. Obenem pa se znotraj ekipe nekaj kuha.

Kdo so torej glavne favoritke za kolajno?

Turčija, Srbija, Poljska in Italija, s tem da se bo Italija v polfinalu pomerila s Turčijo. Turkinje pa so letos veliko pridobile predvsem po prihodu naturalizirane Kubanke Abreu. Ravno one so verjetno glavne favoritke, če vemo, da se je adutinja Srbije Bošković rahlo poškodovala.

Včeraj se je začelo tudi moško evropsko prvenstvo. Se Slovenija lahko prebije tretjič zapored na stopničke?

Vedno je lažje napadati kot braniti kolajno. Zahtevno bo že v skupini: vsi si seveda želimo čim večjega uspeha, a bo težko. Ne bi se veliko opiral na zmagi na pripravljalnih tekmah proti Italiji in Poljski, saj so nasprotniki igrali z drugimi postavami.