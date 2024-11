25. april naj bo praznik in ne tog obred

Organizacije, društva, politične stranke, ki v Trstu verjamejo v antifašistične vrednote, so se povezale in ustanovile Odbor za 25. april. Razloge, zaradi katerih so se odločile za ta korak, so njihovi predstavniki izpostavili na včerajšnji tiskovni konferenci.

Odbor je nastal z namenom, da bi 80. obletnico osvoboditve prihodnje leto v Trstu proslavili drugače kot doslej. » ​​​​​Želimo, da bi ob komemoraciji, ki poteka v Rižarni 25. aprila, ta dan bil za naše mesto tudi praznik, « je v imenu podpisnikov pojasnil Massimo Marega iz vrst sindikata CGIL. Sodelujoči želijo proslaviti osvoboditev, ustvariti priložnosti za poglabljanje in razmislek o temah in vrednotah odporništva. Po njihovi oceni se prostor za tovrstne dejavnosti postopoma zmanjšuje, v ospredju pa je vse bolj tog obred.

Drugi cilj, ki ga želijo doseči, je odprava »militarističnega«​​​​​​ upravljanja dostopa na osrednjo proslavo v Rižarni. Sprašujemo se, kateri so razlogi za tolikšno prisotnost policije in varnostnikov, saj Rižarna ni nikoli bila prizorišče izgredov, je še poudaril Marega. Pa še za nekaj si bo prizadeval novonastali odbor: da ne bi enačili žrtev in krvnikov.

Kdo je v odboru

Dokument, ki kaže na usmeritev novega Odbora za 25. april, je doslej podpisalo 23 društev, organizacij in ustanov. Med njimi so tudi slovenske - Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažic. Pa tudi organizacije Arci, Arci gay, Aned, VZPI - ANPI, Udu, Rete degli studenti medi, Link, Zeno, društvi Tina Modotti in Che Guevara, odbora Danilo Dolci in Za zašcito ustave, sindikat CGIL, združenje Federconsumatori, pa politične stranke - Demokratska stranka, Gibanje 5 zvezd, Zdaj Trst, Stranka komunistične prenove, Zavezništvo Zeleni - Levica, Italijanska komunistična stranka, Lista Russo.

