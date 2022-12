50 let Doline in Kočevja

50 let – toliko sta jih na slovesni torti pobratenja prešteli občina Dolina in Kočevje. Zgodba o pobratenju med občinama sega v daljno leto 1971, ko so jo uradno potrdili občinski svetniki z županom Dušanom Lovriho na čelu, ki je listino uradno podpisal 2. oktobra 1971 v Kočevju s kolego Mirom Heglerjem.

»Odločitev je izhajala iz splošne želje po razumevanju in sklepanju prijateljstev med ljudmi in narodi, kar velja za najboljšo obliko izmenjave kulturnih, družbenih, turističnih in drugih izkušenj, ki nedvomno bogatijo in plemenitijo prijateljstvo med ljudmi. Med drugim pa se je med drugo svetovno vojno veliko občanov dolinske občine borilo v vrstah narodnoosvobodilne vojske na območju Kočevja,« je povedala dolinska odbornica Franka Žerjal, ki je pristojna za ovrednotenje tradicij in odnosov s pobratenimi in prijateljskimi občinami.

V 70. in 80. letih, med županovanjem Edvina Švaba, ki je verjel v sodelovanje in pletenje stikov na različnih področjih, so se zvrstili stiki na različnih področjih – zaživeli so tabori RMV v Kočevju (takrat se je rodila družina Strmega Brega), športno društvo Breg pa je spodbujalo zlasti športne stike v obliki odbojkarskih, nogometnih in košarkarskih tekem, turnirjev in poletnih priprav. »Stalno smo bili na kočevskem koncu tudi s člani kulturnih društev, godbeniki, lovci ter šolarji. Prvo leto smo se v Kočevje odpeljali z desetimi avtobusi, toliko nas je bilo,« se je spominjala odbornica pestrih začetkov, kamor sodi tudi tridnevni pohod od Doline do Kočevja leta 1978.

Praznovanje okrogle obletnice bo doživelo svoj višek jutri. Ker so epidemiološke razmere preprečile lansko slavje pomembne obletnice. Na Gorici v Boljuncu bosta ob 11. uri zaigrala Pihalni orkester Breg in Pihalni orkester Kočevje, ki delujeta v pobratenih občinah – če bo slabo vreme, bo koncert v gledališču. Ob 17. uri je predvideno odprtje razstave lutk Matije Glada (panoji z zgodovinskim orisom) v občinskem gledališču Franceta Prešerna, kjer bo ob 18. uri gledališka predstava Da ne boš sama v priredbi KUD Jazbec in partnerji iz Kočevja.