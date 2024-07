Zapornikom ponujajo drugo priložnost

Pobudo za projekt Cantiere carcere je pred letom dni dal sam tržaški škof Enrico Trevisi. Pri njem sodeluje sedemnajst cerkvenih in laičnih organizacij, ki ljudem v tržaškem zaporu poskušajo pomagati tako materialno kot pri njihovemu ponovnem vključevanju v družbo. Projekt pa si prizadeva tudi za obveščanje javnosti v zvezi z dogajanjem v zaporu in razbijanje stereotipov o zaporu in njegovih prebivalcih. Njegovo poslanstvo je po nedavnem uporu zapornikov še toliko bolj pomembno, potrebno in aktualno.

»Škof Henrik je ob prihodu v Trst začel zahajati tudi v koronejski zapor. Razmere, v katerih so prisiljeni bivati kaznjenci, so ga spodbudile, da je dal pobudo za projekt, s katerim bi zapornikom pomagali, jim ponudili roko,« je na sedežu tržaške škofije povedala Vera Pellegrino, zaposlena na škofijski Karitas in koordinatorka projekta, pri katerem sodeluje sedemnajst partnerjev. Med organizacijami, ki sodelujejo v projektu, najdemo društvo CoPerSamm, ki se sklicuje na način dela in filozofijo psihiatra Franca Basaglie. Združenje je v zaporu priredilo delavnico snemanja in montaže podkastov oziroma radijskih oddaj. Na ta način je zapornike opremilo s tehničnim znanjem, ki bi jim lahko koristilo za vključitev na trg dela. V preteklosti so v sklopu projekta tudi priredili tečaje kuhanja, peke in zidarstva, da bi kaznjence usposobili za delo in jim omogočili boljšo prihodnost.

Dan po izgredih so predstavniki projekta skupaj s škofom Henrikom izrazili solidarnost zapornikom in zaposlenim v zaporu, ponudili pomoč ter že začeli načrtovati nadaljnje dejavnosti. Zakaj? »Ker moramo vsakomur dati še eno priložnost,« je sklenila Pellegrino.