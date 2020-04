5G, prava komunikacijska revolucija

O tehnologiji 5G oziroma novem omrežju 5G, njegovi hitrosti in uporabi v vsakdanjem življenju je govor že dalj časa. To je nova generacija sistemov brezžične tehnologije, ki bo zagotavljala večje hitrosti kot katerakoli prejšnja generacija. Pri testiranju 5G tehnologije hitrosti dosegajo od 700 do 3025 Mb/s (3,025 Gb/s) kar pomeni, da bodo filmi, ki so potrebovali nekaj minut za prenos z omrežjem 4G, preneseni v le nekaj sekundah. Tehnologija 5G bo poleg uporabe na mobilnih telefonih koristna tudi za t. i. internet stvari (IoT - Internet of Things) in bo poleg neposredne povezave s »pametnimi« napravami v hiši omogočala tudi razvijanje samovoznih avtomobilov, ki se bodo »pogovarjali« med seboj in z infrastrukturo ob cestah, kar naj bi dejansko onemogočalo prometne nesreče.

O 5G tehnologiji je v obdobju novega koronavirusa bolj malo slišati, bila pa je povod za trgovinsko vojno med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in skupino Huawei oziroma s Kitajsko. Mnogi se poleg tega sprašujejo, ali in koliko je lahko 5G morebiti škodljiv za zdravje. Dosedanje študije so dokazale, da so tehnologije 3G, 4G in 5G lahko škodljive za zdravje na ravni »2B«. To je ista škoda, ki jo lahko povzročajo čaj, kava ali rdeče meso, je v pogovoru za Primorski dnevnik pojasnil informatik iz podjetja Infordata in podpredsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja Marko Petelin.

Ta je sicer želel uvodoma opozoriti na številne lažne novice oz. fake news glede nove tehnologije 5G. Ta predstavlja velik napredek za brezžično komunikacijo in je nadgradnja 4G oziroma četrte generacije. Peta generacija bo omogočala izredno hitre povezave. Prenos filma, ki je s 4G tehnologijo zahteval 24 minut, bo s 5G tehnologijo potreboval le 26 sekund, je razložil Petelin. Skratka, izrazita tehnična prednost nove tehnologije je hitrost, predstavlja pa pravo revolucijo v komunikaciji. V času covida-19 se vsi poslužujejo spleta za seje in konference na daljavo, tudi v televizijskih oddajah. Izkazalo se je, da internet v Italiji peša in da je kakovost nizka, je poudaril Petelin ter dodal, da bo 5G dovolil uporabo te tehnologije brez pregrad.

Kakšne so torej prednosti in nevarnosti 5G tehnologije? Prednosti je veliko, pravi Petelin, začenši na primer s šolo oz. učenjem na daljavo, saj bo 5G prek raznih spletnih platform omogočal virtualno okolje, ki bo zelo blizu realnemu. Dalje bo 5G omogočil avtomatizacijo v več proizvodnih sektorjih, od poljedelstva do že omenjenih avtomobilov. Glede avtomatske vožnje smo že na 2. in 3. stopnji, saj so npr. avtomobili že sposobni samodejno zavirati v primeru potrebe in tudi upoštevati vozni pas ter razdaljo od drugih vozil. Prihodnja stopnja bodo samovozni avtomobili, ki bodo vsi povezani v mreži in bi to med drugim preprečilo prometne nesreče. V poljedelstvu pa bi s pomočjo senzorjev optimizirali delo, uporabili bi manj vode, manj umetnih gnojil ...

Skratka, 5G predstavlja dodaten pomemben napredek v komunikaciji, je ocenil Petelin. Pred sto leti je nastal telefon, sledili so televizijski programi, ki so danes že v ultra visoki ločljivosti, to pa bodo kmalu še nadgradili. Vizualna komunikacija bo torej stalno napredovala. Pozabiti ne gre na internet stvari, ko bodo npr. hladilnik in druge naprave neposredno povezane z nami in nas bodo opozarjale, ali je kaj narobe.

Ali vse to res potrebujemo? Tehnologija 5G ima pač še kar nekaj nasprotnikov ... Rektor univerze v Oxfordu je leta 1899 zatrdil, da ne bo več govora o električni luči, leta 1946 pa je vodstvo družbe IBM ocenilo, da je na svetovnem trgu povpraševanje le po 5 računalnikih, je dejal Petelin. Možnosti, ki jih ponuja 5G, lahko danes zvenijo čudno, a zanimivo bo videti, kakšen bo svet čez 10 ali 20 let.

Kar zadeva morebitne posledice za zdravje ljudi, sta Svetovna zdravstvena organizacija prek posebne komisije in fundacija za raziskave o raku AIRC opravili že več raziskav, a ni dokaza, da bi to lahko škodilo zdravju, je povedal Petelin in spomnil, da v 30 letih še ni bilo dokazano, da so mobilni telefoni škodljivi. Tehnologija 5G poleg tega deluje na visokih frekvencah in torej na kratkih razdaljah. Elektromagnetno sevanje lahko sega malo pod kožo ljudi, a ne v notranjost telesa.

Oddajnike za tehnologijo 5G so v Italiji namestili v večjih mestih, kot so Milan, Rim in Turin. Enega so postavili v Vidmu, v Trstu pa bo treba za to počakati še vsaj eno leto, je povedal Petelin. Sicer so informacije o območjih, kjer so že namestili antene, na voljo na internetu prek spletne strani https://copertura5g.it.

Ali bo ne nazadnje 5G konkurent za optična vlakna? Petelin je ocenil, da ne, temveč se bosta tehnologiji dopolnjevali. Tehnologija 5G namreč sloni, kot rečeno, na visokih frekvencah. Zaradi tega so antene veliko manjše in imajo valovi majhen doseg, med sprejemno in oddajno napravo pa ne sme biti nobene ovire. Zato ne bodo mogli prodreti skozi zidove in bodo tako ta omrežja uporabna zgolj zunaj, ne pa tudi znotraj stavb. Tehnologija 5G se bo torej razvijala kapilarno in po majhnih območjih, če pa so v hiši debeli zidovi, je ne bo mogoče koristiti.