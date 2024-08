Adrenalinski spust med kamnitimi zidki

Več je načinov in poti, ki vodijo na Kokoš nad Bazovico. Lahko se tja odpravimo peš, z avtomobilom ali s kolesom in ravno tako z vrha sestopimo oz. se spustimo. Redni sprehajalci vedo povedati, da se je pred par leti pojavila nova pot, pravzaprav je to steza ali pa proga za t.i. downhill gorsko kolesarjenje, ki novači tudi pri nas vse več privržencev. Če še niste slišali zanj, naj zapišemo, da gre za hitro kolesarjenje po strmem in nikakor ne ravnem terenu, kjer s tal štrlijo drevesne korenine in kamenje, da kolo močno poskakuje in ravno tako voznik na njem. Na takih stezah so urejeni skoki, skalnjaki in podobne umetne ovire, ki jih gre s kolesom preskočiti. Seveda je za spust po njih potrebno ustrezno gorsko kolo z močnim sprednjim in zadnjim vzmetenjem, pa tudi čelada je kolesarju nujno potrebna, saj zna biti padec glede na hitrost in neurejena tla kar nevaren, če že ne le boleč.

Na ozko downhill progo, ki se vije po gozdu, nas je pred časom opozorilo nekaj mlajših Bazovcev. Že res, da je »okolju prijazna«, saj v svoji trasi ne vključuje morebitnih železnih mrež ali plastičnih dodatkov in pripomočkov, je pa tudi res, da so jo neznanci uredili, ne da bi se zmenili za lastnike parcel in torej, ne da bi koga prosili za dovoljenje. Pa še kamnite zidke, ki se dvigajo med parcelami, so ponekod poškodovali, da bi si uredili prehod in da bi si z »odvečnim« kamenjem dvignili adrenalinski skok ali oblikovali ovinek.

Do trase sta naju s fotografom v vročem poletnem dopoldnevu pospremila vaščana. Neznane kolesarje so nekateri že skušali prijaviti gozdni policiji, vendar neuspešno. Snovalce nedovoljene proge namreč lahko prijavi edinole lastnik zemljišča, se je glasil odgovor gozdne policije, ki ima pri tem zvezane roke. Doslej pa se nihče od lastnikov parcel, po katerih je speljana proga, še ni oglasil, sta povedala sogovornika in priznala, da sama ne vesta, čigavo je posamezno zemljišče in če je morda kaj tudi jusarskega.

Kolesarska steza kot taka ju ne moti, saj so njeni snovalci po svoje prispevali k čiščenju zaraščenega predela gozda. Moti pa jih obnašanje teh, ki se ne zmenijo za zasebno lastnino in se v imenu svojega interesa meni nič, tebi nič lotijo urejanja proge. Kar je najhuje pa je to, da uničujejo kamnite zidke.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.