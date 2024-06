Aleksander Coretti novi župan v Dolini

Aleksander Coretti, ki ga podpira levosredinska naveza Demokratske stranke, Slovenske skupnosti, Pakta za Dolino in Komunistične prenove, je novi župan v Dolini. Prejel je 1761 glasov oz. 64,34 odstotka, drugouvrščeni kandidat desne sredine Roberto Massi (ta je za župana kandidiral že večkrat) pa 475 oz. 24,66 odstotka. Na tretjem mestu je Roberto Drozina (Zeleno - Teritorij okolje) s 161, na četrtem pa kandidat STO Giorgio Marchesich s 140 glasovi. Volilna udeležba je bila v tej občini malo nižja kot v Zgoniku in na Repentabru, in sicer 55-odstotna.