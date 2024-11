Aretirali mladoletnika, ki naj bi z nožem ranil vrstnika

Policisti so aretirali mladeniča, ki naj bi 10. novembra popoldne z nožem po hrbtu ranil osemnajstletnika na Trgu Bonifacio, ob začetku Drevoreda 20. septembra v Trstu. Gre za mladoletnika kosovskega rodu. Tako so pred nedavnim sporočili s tržaške kvesture in pojasnili, da je do aretacije prišlo v petek, 15. novembra.

Tudi ranjeni osemnajstletnik prihaja iz Kosova. Primer sicer policija še preiskuje. Ugotoviti hoče med drugim, če so pri napadu sodelovali še drugi posamezniki. Do nasilja je prišlo sredi dneva in ob navzočnosti mimoidočih. V Trstu v zadnjem obdobju beležijo visoko število fizičnih obračunov z noži.