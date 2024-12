Aretirali tri ljudi in zasegli 300 gramov kokaina

Tržaški lokalni policisti so konec novembra aretirali tri ljudi, osumljeni so posedovanja in razpečevanja mamil. Pri njih so organi pregona namreč našli za skupno 300 gramov kokaina.

Vse se je začelo oktobra, ko so med rutinskimi pregledi v središču mesta, kjer se zabava mladina, lokalni policisti v civilu ovadili eno osebo, ki je stranki prodala dozo kokaina, eno osebo pa ovadili tržaški prefekturi zaradi kupovanja in uživanja mamil. Malo za tem so stekle preiskave, ki jih je vodila tržaška tožilka Lucia Baldovin. Operacijo so poimenovali Crazy Horse 2024. 28. novembra so lokalni policisti tako preiskali dom 41-letnega Tržačana S.M. in tam našli 100 gramov kokaina ter 10.000 evrov v gotovini, ki jih je moški zaslužil s preprodajo drog. 41-letnika so odvedli v koronejski zapor.

Dan kasneje pa je lokalna policija v bližini gradu svetega Justa ustavili avtomobil s slovensko registrsko tablico. V njem sta sedela 37-letni P.P. in njegova žena, 40-letna G.K. Pri njiju so organi pregona našli večjo vsoto gotovine, za katero nista znala pojasniti izvora ter 200 gramov kokaina, ki je bil namenjen preprodaji. Tudi njiju so odvedli v koronejski zapor.

