ART Expo vabi še danes na Pomorsko postajo

Približati sodobno likovno in tudi umetniško obrtniško ustvarjalnost širšemu občinstvu, promovirati umetnike in njihove izdelke ter spodbujati njihovo prodajo. ART Expo, ki je s premikom iz Ljubljane v Trst pridobil oznako international oziroma denominacijo ART Expo Trieste, je zato prvenstveno izložbeno okno, ki vabi obiskovalce do nedelje v prostore Magazina 42 na tržaški Pomorski postaji. Vizijo družbe AAMI Corporation je na otvoritvenem dnevu predstavil predsednik Miha Murn, ki jo je s pobudo ART Expo tudi uresničil. Najprej so jo začeli razvijati v Sloveniji, in sicer leta 2017 v prostorih ljubljanske družbe BTC City, ki je od vsega začetka glavni sponzor pobude. Zastavljena je bila kot bienalna pobuda, drugo izvedbo so organizirali leta 2019, do tretje je prišlo šele leta 2023. Z letošnjo, tržaško prireditvijo je celotna pobuda dobila mednarodno razsežnost. Naslednje leto se umetniški sejem vrača v Ljubljano, za leto 2026 pa AAMI Corporation, tako Miha Murn, že načrtuje novo širitev, tokrat v Graz. Tako bo ART Expo prisoten na veliko širšem prostoru. Dobrih zamisli brez ustrezne finančne podpore se ne da uresničiti: Miha Murn se je zato zahvalil vsem sponzorjem. Za izvedbo ART Expa Trieste se je zavzela tudi deželna uprava FJk, zanjo odbornik Fabio Scoccimarro, ki je tudi prispeval krajši zapis za katalog tržaške prodajne razstave in bil prisoten na otvoritvenem dnevu.

Petkova otvoritev je bila zamišljena kot mednaroden (uradni del je potekal v angleščini) monden dogodek, o čemer so pričale predvsem poudarjene večerne toalete organizatorjev in povabljencev, kar v Trstu ob tovrstnih pobudah ni običajno. Pred uradnim odprtjem so si obiskovalci lahko ogledali eksponate, ki so jih razstavili v ne preveč prostornem razstavišču. V predstavitveni zgibanki je navedenih okrog 120 razstavljavcev, ki prihajajo iz različnih držav; od teh so nekateri dali na ogled eno-dve deli, drugi pa več. Med razstavljavci je največ likovnikov, nekaj je kiparjev oziroma izdelovalcev umetniških predmetov, prisotni pa so tudi umetniški obrtniki.

