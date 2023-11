Asugi pred skorajšnjo prestižno mednarodno akreditacijo

Zdravstveno podjetje Asugi je na odlični poti, da prejme akreditacijsko listino Accreditation Canada International, priznanje, ki priča o visoki kakovosti varnosti pacientov in zdravstvene oskrbe. Strokovna komisija je končala z ocenjevanjem, danes pa je v družbi generalnega direktorja Asugija Antonia Poggiane in rektorja Univerze v Trstu Roberta Di Lenarde predstavila prve začasne rezultate.

Kot so poudarili na srečanju, je Asugi skupno dosegel kar 97-odstotno skladnost z zahtevami za kakovost, med katerimi so navedli osredotočenost, dostopnost in varnost pacientov, varnost na delovnem mestu, storitve, ki so osredotočene na pacienta, stalnost oz. kontinuiteto storitev, učinkovitost in odličnost. Predstavnica kanadske hiše Accredition Canada Yuliya Shcherbina je povedala, da so tokrat ocenjevali celotno teritorialno mrežo podjetja Asugi, ki se je sicer kar eno leto intenzivno pripravljalo na obisk strokovne komisije.

»Delovanje zdravstvenega podjetja Asugi je v preteklih dneh ocenjevalo 12 mednarodnih strokovnjakov, med katerimi so bili zdravniki, medicinske sestre in administrativno osebje. Ocenjevanje je trajalo en teden,« je pojasnila predstavnica kanadske akreditacijske hiše in dodala, da so ocenjevali več kot 30 standardov.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.