Avtomobil v drevo, voznica poškodovana

V Ulici Flavia pri Žavljah je mlada voznica avtomobila renault twingo zvečer med vožnjo proti Trstu izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala desno in se zaletela v prometni znak ter v platano za njim. V vozilu je bil tudi mlajši moški. Drugih vpletenih vozil naj ne bi bilo. Zgodilo naj bi se okrog 21. ure tik pred sedežem podjetja Autamarocchi, gasilci so se na kraj odpravili ob 21.15, prispeli sta tudi služba 118 in tržaška lokalna policija. Avtomobil je bil v trčenju uničen, voznica je z glavo močno udarila v vetrobransko steklo in izgubila nekaj krvi, reševalci so jo spravili iz vozila in jo prepeljali v katinarsko bolnišnico. Sopotnik pa je bil menda nepoškodovan oziroma je odklonil zdravniško pomoč.