Banko predstavili stoterici dijakov

»Cilj banke je ustvarjanje zaupanja.« Ta je le ena od izpovedi o temeljih dobrega bančništva, ki jih je bilo slišati med včerajšnjim dopoldnevom v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica (ZKB TS GO) na Opčinah. Edina slovenska banka v Italiji je tudi letos obnovila tradicijo srečanj namenjenih dijakom višjih srednjih šol, med katerimi predstavijo njeni upravitelji in uslužbenci najstnikom ZKB in banke nasploh.

Število dijakov, ki se je udeležilo letošnje izvedbe projekta ZKB v razredu, je bilo rekordno, saj se je v primerjavi z lanskim letom skorajda podvojilo. Predavanjem o bančništvu in delovanju ZKB je tako v polni dvorani prisluhnila stoterica goriških in tržaških dijakov. Banko so obiskali tretji razredi goriškega tehniškega in licejskega pola, iz Trsta pa je prišlo več razredov zavodov Zois in Stefan. Projekta finančne vzgoje se je ZKB TS GO lotila še pred pandemijo koronavirusa. Izobraževalne delavnice za mlade spadajo namreč v raznoliko poslanstvo lokalne in zadružne banke, pravijo na ZKB, saj mora zavod delati v prid območja, na katerem obratuje. Letošnja je bila peta izvedba projekta ZKB v razredu, ki se je sprva vršila kar na šolah. Lani pa so spremenili koncept in dijake raje povabili na banko, kar omogoča tudi zanimivejši program.

Dopoldan se je namreč za prvo polovico dijakov začel v podzemlju, kjer so si ogledali trezor Zadružne kraške banke. Uvodnim pozdravom namestnika direktorice ZKB Iva Cotiča in Sabine Citter je potem sledilo predavanje uslužbencev ZKB TS GO Petra Lisjaka in Štefana Tomsiča. Mladim, ki so bili na njuna vprašanja kajpak pripravljeni, sta predstavila poslovanje bank, predvsem pa njihovo vlogo v našem vsakdanu. Omenila sta razlike med kreditnimi, debetnimi in predplačniškimi karticami, nekaj časa sta se zaustavila tudi pri posojilih, s katerimi se bodo morali dijaki verjetno ukvarjati v prihodnje. Glavna razlika med potrošniškimi in stanovanjskimi krediti, sta dejala, je poleg namembnosti predvsem trajanje. Prvi imajo desetletni rok za odplačilo, drugi pa tridesetletnega. Nanje vpliva tudi inflacija, »o kateri ne bi govorila, če bi se srečali pred nekaj leti«. Ta pa je postala vseprisoten pojem po Putinovem napadu na Ukrajino in posledični krizi energetskega sektorja, so pravilno dejali dijaki.

Govor je seveda bil tudi o vse bolj prisotnem spletnem bančništvu, zaradi katerega krči konkurenca ZKB fizične storitve. Mladim so predstavili tako prednosti in priložnosti, ki jih nudi splet v bančnem svetu, kot tudi nevarnosti. Po eni strani omogočajo spletne aplikacije lažje poslovanje tudi za zasebnike, sodobne aplikacije, kot je Bancomat Pay, nudijo denimo enostavno pošiljanje in prejemanje denarja. Po drugi strani pa je splet - in v zadnjih letih in mesecih vse pogosteje tudi umetna inteligenca - olajšal življenje goljufom. Mlade so spomnili, da uslužbenci banke ne bodo nikoli nikogar vprašali po bančnih geslih, zato je treba ravnati zelo previdno, ko nas kdo vpraša zanje. V sklopu spletnih nevšečnosti sta predavatelja omenila tudi spletne banke, ki so zaživele v zadnjih letih. Banka N26 pa denimo dlje časa ni smela odpirati računov, ker ni preverjala identitet svojih strank.

Po zasluženem odmoru se je dopoldan na banki nadaljeval s podrobnejšo predstavitvijo Zadružne kraške banke, sistema zadružništva nasploh in skupine ZKB Mladi. Tudi ta je namreč eden od nosilnih programov ZKB za osveščanje mladih o svetu bančništva.