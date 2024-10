Barcolana tudi pri Obelisku, pod Vejno in v Domu prosekarja

Barcolana že zdavnaj ni več le dogodek na morju. Preskočila pa je tudi meje tržaškega mestnega središča. Ob priliki Jesenskega pokala se marsikaj dogaja tudi na Krasu, za kar so zaslužna tudi slovenska društva.

Že danes okrog 14.30 bodo pri Obelisku na Opčinah odprli stojnico smučarskega kluba Brdina, ki bo do nedelje zvečer nudila hrano in pijačo. Ob 18. uri bo tu nagrajevanje tekmovanja v »burracu«, jutri pa bo opensko društvo, ki ob Barcolani že devet let organizira stojnico pri Obelisku, organiziralo družinski dan. Od Selivca do Napoleonske ceste bodo uredili progo za suhi slalom Obelix 2024, na katerem bodo lahko nastopali otroci iz vrtca, osnovnih šol in tudi družine. Na tekmovanje se bodo lahko vpisali od 10.00 do 10.45. Tekma se bo začela ob 11. uri. Dopoldan in popoldan bo popestril tudi animator Ernesto. Jutri bodo stojnico odprli že ob 8. uri, ko bodo nudili kavo in krofe. Kasneje pa pršut in drugo. V nedeljo se bo mogoče okrepčati že od 7. ure dalje.

Na proseški oziroma kontovelski strani Napoleonske ceste, pri Vejni, bo svojo stojnico četrto leto zapored imela kriška Mladina. Hrano in pijačo bodo nudili od jutri od 13. ure dalje. V nedeljo bodo stojnico odprli ob 8. uri. Pri Mladini, pri kateri bo sodelovalo okrog trideset prostovoljcev, bodo nudili kavo, kremšnite, krofe, pršut, jedi na žaru, zelenjavo. Letošnja novost bodo klapavice (ali po domače pedoči).

V nedeljo bo živahno tudi v Domu prosekarja. Gospodarsko društvo organizira namreč na Proseku Barcolana party. Od 10.ure dalje bo na vrtu doma mogoče okusiti razne dobrote in specialitete, ki jih bodo pripravili v sodelovanju s skupino navdušencev za tako imenovani ameriški žar Grillers BBQ passion. Na voljo bodo namreč sendviči s tradicionalnim pršutom in hrenom, glavna protagonista dneva pa bosta sendviča »pulled pork« in »pit beef«. Gre za jedi, pripravljeni iz svinjine in govedine v posebnih žarih - kadilcih oz. smokerjih, ki mesu dajejo posebno aromo in okus. Tovrstne jedi se najbolje podajo z domačim vinom, prosekarjem in kraft pivi, ki bodo prav tako na razpolago gostom.